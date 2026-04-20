Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban

Az elnök a Bloomberg Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat JD Vance amerikai alelnök is.

A 10 napra meghirdetett tűzszünet kedden véget ér.

Donald Trump a New York Post című napilapnak szintén hétfőn adott telefoninterjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, hogy amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel. „Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük” – fogalmazott.

Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „nem fogja elsietni” a háború lezárását, azt hangoztatva, hogy a másik félnek nincsenek kártyák a kezében, ami „tökéletes pozíció” amerikai szempontból az alkuban. Egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, hogy az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.

Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával

– jelentette ki Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő. Bagháí leszögezte, hogy az iráni dúsított urán átadása soha nem volt opció a tárgyalásokon, hangsúlyozva, hogy Irán számára alapvető fontosságú a nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.