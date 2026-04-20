ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az irûni háborúval kapcsolatban a washingtoni Fehér Házban 2026. április elsején.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon

Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök „nagy mértékben valószínűtlennek" mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet, ha annak lejárta előtt nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.

Az elnök a Bloomberg Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat JD Vance amerikai alelnök is.

A 10 napra meghirdetett tűzszünet kedden véget ér.

Donald Trump a New York Post című napilapnak szintén hétfőn adott telefoninterjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, hogy amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel. „Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük” – fogalmazott.

Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „nem fogja elsietni” a háború lezárását, azt hangoztatva, hogy a másik félnek nincsenek kártyák a kezében, ami „tökéletes pozíció” amerikai szempontból az alkuban. Egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, hogy az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.

Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával

– jelentette ki Eszmáil Baghái iráni külügyi szóvivő. Bagháí leszögezte, hogy az iráni dúsított urán átadása soha nem volt opció a tárgyalásokon, hangsúlyozva, hogy Irán számára alapvető fontosságú a nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Miután a Manchester City megnyerte az Etihad Stadionban az Arsenal elleni rangadót, a vesztett pontokat tekintve egyformán áll a listavezető Arsenallal. Ha szerdán megveri idegenben a szinte biztosan kieső Burnley-t, akkor átveszi a vezetést a Premier League táblázatán. A Citynek még öt, az Arsenalnak négy bajnoki mérkőzése van hátra az idényben.
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai fordulat Magyarország szomszédjában: megszavazták a kilépést, teljes összeomlás fenyeget?

Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) - jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy döntések születhetnek a Forma-1 jövőjéről hamarosan: borul minden, amit eddig láttunk?

A Forma-1 döntéshozói és a csapatok egyre közelebb állnak az idén bevezetett, sok vitát kiváltó szabályok módosításához.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 19:28
Kormányválság Romániában, a legnagyobb frakció lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt
2026. április 20. 18:52
Teherán: ez soha nem is volt opció a tárgyalásokon
×
×