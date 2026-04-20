2026. április 20. hétfő Tivadar
Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2026. április 20-án közreadott felvétele egy új fejlesztésû, kazettás robbanófejek és repeszaknák célba juttatására alkalmas rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztindításáról egy meg nem nevezett észak-koreai helyszínen április 19-én. A beszámoló szerint öt továbbfejlesztett Hvaszongpho-11 Ra típusú föld-föld taktikai ballisztikus rakétát indítottak egy mintegy 136 kilométerre fekvõ célterület felé.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Rettegett erejű robbanófejjel felszerelt rakétákat tesztelt Észak-Korea

Infostart / MTI

A elrettentő célú teszt során mindössze öt rakéta közel tizenhárom hektárt tarolt le, a déli szomszédok szerint provokáció történt.

Új fejlesztésű, kazettás robbanófejek és repeszaknák célba juttatására alkalmas rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztindítását hajtotta végre Kim Dzsongün legfelsőbb vezető jelenlétében Észak-Korea – jelentette hétfőn a KCNA állami hírügynökség.

A beszámoló szerint öt továbbfejlesztett Hvaszongpho-11 Ra típusú föld-föld taktikai ballisztikus rakétát indítottak egy mintegy 136 kilométerre fekvő célterület felé. A rakéták sűrű becsapódással egy körülbelül 12,5-13 hektáros területet értek el, demonstrálva a rendszer koncentrált csapásmérő képességét.

A kísérlet célja a kazettás robbanófejek és repeszaknák teljesítményének és hatékonyságának értékelése volt. Kim Dzsongün elégedettségét fejezte ki az eredményekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy a különböző robbanófej-típusok fejlesztése növeli a hadsereg csapásmérő képességeit.

Dél-Korea közlése szerint a rakétákat vasárnap reggel, helyi idő szerint 6 óra 10 perc körül indították az ország keleti partvidékén fekvő Szinpho térségéből a Japán-tenger (Keleti-tenger) irányába. Szöul „provokációnak” minősítette a lépést, és felszólította Phenjant a hasonló akciók leállítására. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a teszten szokatlanul nagy számban vettek részt a frontvonalon szolgáló egységek parancsnokai, ami a taktikai rakéták szélesebb körű telepítésének szándékára utalhat.

Japán kormánya közölte, hogy a rakéták Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódtak be, károkat nem okoztak. Tokió ugyanakkor határozott tiltakozást nyújtott be, a kilövéseket a regionális és nemzetközi biztonságot fenyegető lépésnek és az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak megsértésének nevezve.

A mostani indítások idén a hetedik, áprilisban pedig a negyedik ballisztikus rakétatesztet jelentik. Phenjan az ENSZ-határozatok ellenére folytatja nukleáris és rakétaprogramjának fejlesztését. Kim Dzsongün március végén kijelentette: az ország nukleáris fegyverrel rendelkező státusza visszafordíthatatlan, és az „önvédelmi nukleáris elrettentés” további erősítése kulcsfontosságú a nemzetbiztonság szempontjából.

