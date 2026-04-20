Az áldozatok emlékére gyújtanak gyertyákat emberek a louisianai Shreveportban elkövetett lövöldözés helyszínén 2026. április 19-én. A rendõrség szerint összesen tíz embert lõttek meg, közülük nyolcan életüket vesztették, az áldozatok 1 és 14 év közöttiek voltak. A támadót rendõrségi üldözés közben lelõtték.
Az egyik gyermek holttestét a háztetőn találták meg – szívszorító hírek a nyolcszoros gyilkosságról

Családi vitát követő lövöldözésben hét saját gyermekét lőtte le az a férfi, aki vasárnap reggel nyitott tüzet rokonaira, és összesen nyolc gyermeket ölt meg az Egyesült Államok Louisiana államában - közölték a hatóságok hétfőn.

Christopher Bordelon, Shreveport rendőrségének szóvivője a 31 éves Shamar Elkinsként nevezte meg az elkövetőt.

A rendőrtiszt a friss információk alapján – pontosítva a korábbi közleményt – elmondta, hogy a halálos áldozatok életkora 3 és 11 év között van, közülük három fiú és öt lány. A vizsgálat eddigi megállapításait ismertetve elmondta, hogy hét holttestet egy lakóházon belül találtak meg, míg a nyolcadik áldozatot a háztetőn, ami arra mutat, hogy a gyermeket menekülés közben érte lövés. Egy további gyereknek sikerült a tetőről leugrania, aminek nyomán súlyosan megsérült, de állapota nem életveszélyes.

Az eddigi vizsgálat szerint a férfi a gyermekeinek édesanyját is meglőtte, aki súlyos, de nem életveszélyes sebesülést szenvedett, valamint egy másik nőt életveszélyesen megsebesített.

A rendőrség három tetthelyről tett bejelentést, amelyek közül az egyik egy autórablásé. Shamar Elkins

a gyilkosságok elkövetése után egy erőszakkal hatalmába kerített járművel próbált elmenekülni. A rendőrök üldözőbe vették, majd lövöldözés alakult ki, amelynek során lelőtték.

A családon belüli erőszakos cselekménysor részleteit Shreveport rendőrsége vizsgálja, amihez a lakosság segítségét kérték. Az elkövető halálával végződő beavatkozás nyomozásáért Louisiana állam rendőrsége felel.

Családtagok beszámolója szerint a gyilkosságokat elkövető férfi válófélben volt, ez ügyben hétfőn kellett volna megjelennie a bíróságon. A lövöldözést vita előzte meg Shamar Elkins és élettársa között.

Shamar Elkinsről annyi derült ki, hogy 2013 és 2020 között katona volt, és Louisiana állam nemzeti gárdájának tagjaként szolgált.

A 180 ezres lakosságú Shreveport Louisiana állam nyugati részén a texasi határ közelében fekszik.

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését
Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is, köztük egy újdonság volt: kiderült, ki vezeti majd az agrártárcát. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására.
 

Készülnek a legrosszabbra? Olyan hadihajókat von össze az Egyesült Államok, amire ritkán volt példa a történelemben

Az Egyesült Államok három repülőgép-hordozó harccsoportot vezényelt a Közel-Kelet térségébe. Ez a lépés rendkívül ritka haditengerészeti erőkoncentrációt jelent. Egyúttal Washington felkészültségét is jelzi az esetleges eszkaláció kezelésére - írta meg az Army Recognition.

Kinevezték az új szövetségi kapitányt: legendás focista veszi át a kormánykereket

A románok legendája nehéz örökséget vesz át: alig két hete hunyt el elődje, és a vébére sem jutottak ki.

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

