Miért ünnepelte a Bayern egy kakaduval a bajnoki címet?

Hátrányból felállva 4–2-re legyőzték a BL-indulásért harcoló „Svábokat”. A Bayern 25 pontot szerzett eddig a mostani Bundesliga-idényben, vesztes állásból felállva.

A csapat egyébként bajnok lett, de a híres „salátástálat” még nem kapta meg. Más módon ünnepelt.

Amikor a bajnoki ünnepre készített mezeket kiosztották a csapatnak és a háttérstábnak, néhányan mosolyogtak. A fehér felsőn egy kakadu díszelgett, amely a Bayern hagyományos hazai mezét viselte. A madár egyszerűen csak a bajnoki trófeát tartotta, semmi más nem utalt a diadalra.

De további magyarázatra nem is volt szükség: bármelyik Bayern-játékos vagy szurkoló visszapörgethette gondolatban az idő kerekét egy évvel. Maga a madár is újra megjelent; Leon Goretzka a magasba tartotta a porcelán kakadut, amely a német rekordbajnokok trófeatermének része volt, amióta először ünnepeltek bajnoki címet Vincent Kompanyval.

Amikor a Bayern a szezon első fordulójában 6–0-ra legyőzte az RB Leipziget, szinte berúgta az ajtót: története egyik legjobb, leggólerősebb idényét indította. A mérkőzésen gólt szerzett Harry Kane, Michael Olise és a nyáron a Liverpooltól érkezett Luis Diaz is.

A Bayern a 30. forduló után rekordot jelentő 109 gólnál tart, Kane, Olise és Diaz 59 gólt szerzett ebből. A kolumbiai csatár az európai topligák egyetlen játékosa a mostani idényben, aki gólból és gólpasszból is legalább 13-ig jutott (15+13). Olise 12 gólja mellett 18 gólt készített elő, Harry Kane fölényesen vezeti a góllövőlistát, 32 góllal, esélyes az európai aranycipőre is.

A Bundesliga történetében korábban csak két csapat érte el a 100 gólos határt – a Bayern 1971-72-ben és 2019-20-ban. Mivel utolsó négy mérkőzésüket a bajorok a Mainzcal (10.), a Wolfsburggal (17.), a Heidenheimmel (18.) és a Kölnnel (12.) ellen játsszák, akár a 120 gól elérése is reális cél.

A védelem eddig mindössze 29 gólt kapott, ami a legkevesebb az idei Bundesligában.

Ha a bajorok megnyerik a hátralévő mérkőzéseiket, beállítják a Bundesliga pontrekordját - 91-et, amelyet Jupp Heynckes triplázó Bayernje állított fel 13 évvel ezelőtt.

A bajnoki cím mellett további két trófea elnyerésére is esélye van a Bayernnek. Mindkettőben az elődöntőnél jár, a Német Kupában a Bayer Leverkusen, a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél.