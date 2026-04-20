ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.94
usd:
307.48
bux:
137852.79
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Bayern München vasárnap az Allianz Arénában legyőzte a VfB Stuttgartot, s ezzel megszerezte története 35. bajnoki címét. A bajorok a legutóbbi 14 kiírásból 13-szor nyertek, csak egyszer tudta őket megelőzni a Bayer Leverkusen.(Photo by Leonhard Simon/Getty Images)
Nyitókép: Leonhard Simon/Getty Images

Miért ünnepelte a Bayern egy kakaduval a bajnoki címet?

Infostart

A Bayern München vasárnap az Allianz Arénában legyőzte a VfB Stuttgartot, s ezzel megszerezte története 35. bajnoki címét. A bajorok a legutóbbi 14 kiírásból 13-szor nyertek, csak egyszer tudta őket megelőzni a Bayer Leverkusen.

Hátrányból felállva 4–2-re legyőzték a BL-indulásért harcoló „Svábokat”. A Bayern 25 pontot szerzett eddig a mostani Bundesliga-idényben, vesztes állásból felállva.

A csapat egyébként bajnok lett, de a híres „salátástálat” még nem kapta meg. Más módon ünnepelt.

Amikor a bajnoki ünnepre készített mezeket kiosztották a csapatnak és a háttérstábnak, néhányan mosolyogtak. A fehér felsőn egy kakadu díszelgett, amely a Bayern hagyományos hazai mezét viselte. A madár egyszerűen csak a bajnoki trófeát tartotta, semmi más nem utalt a diadalra.

De további magyarázatra nem is volt szükség: bármelyik Bayern-játékos vagy szurkoló visszapörgethette gondolatban az idő kerekét egy évvel. Maga a madár is újra megjelent; Leon Goretzka a magasba tartotta a porcelán kakadut, amely a német rekordbajnokok trófeatermének része volt, amióta először ünnepeltek bajnoki címet Vincent Kompanyval.

Amikor a Bayern a szezon első fordulójában 6–0-ra legyőzte az RB Leipziget, szinte berúgta az ajtót: története egyik legjobb, leggólerősebb idényét indította. A mérkőzésen gólt szerzett Harry Kane, Michael Olise és a nyáron a Liverpooltól érkezett Luis Diaz is.

A Bayern a 30. forduló után rekordot jelentő 109 gólnál tart, Kane, Olise és Diaz 59 gólt szerzett ebből. A kolumbiai csatár az európai topligák egyetlen játékosa a mostani idényben, aki gólból és gólpasszból is legalább 13-ig jutott (15+13). Olise 12 gólja mellett 18 gólt készített elő, Harry Kane fölényesen vezeti a góllövőlistát, 32 góllal, esélyes az európai aranycipőre is.

A Bundesliga történetében korábban csak két csapat érte el a 100 gólos határt – a Bayern 1971-72-ben és 2019-20-ban. Mivel utolsó négy mérkőzésüket a bajorok a Mainzcal (10.), a Wolfsburggal (17.), a Heidenheimmel (18.) és a Kölnnel (12.) ellen játsszák, akár a 120 gól elérése is reális cél.

A védelem eddig mindössze 29 gólt kapott, ami a legkevesebb az idei Bundesligában.

Ha a bajorok megnyerik a hátralévő mérkőzéseiket, beállítják a Bundesliga pontrekordját - 91-et, amelyet Jupp Heynckes triplázó Bayernje állított fel 13 évvel ezelőtt.

A bajnoki cím mellett további két trófea elnyerésére is esélye van a Bayernnek. Mindkettőben az elődöntőnél jár, a Német Kupában a Bayer Leverkusen, a Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain lesz az ellenfél.

Kezdőlap    Sport    Miért ünnepelte a Bayern egy kakaduval a bajnoki címet?

bayern münchen

harry kane

bundesliga 1

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
frissülő cikk

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését
Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is, köztük egy újdonság volt: kiderült, ki vezeti majd az agrártárcát. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására.
 

Egyhangúlag támogatta a Tisza-frakció Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes jelölését

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő Házelnök

Megvan a Tisza Párt jelöltje a parlament élére

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esnek az európai tőzsdék, keresi az irányt Amerika

Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik, az európai indexek csökkenéssel indítják a hetet, az amerikai tőzsdék pedig kis elmozdulásokkal kezdik a kereskedést. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a kemény fordulat az időjárásban: brutál fagyok jönnek, évtizedek óta nem volt ilyen itthon április végén

Az április 22-i országos negatív rekordot 1959-ben rögzítették Kékestetőn, ahol akkor mínusz 5,7 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 12:21
Megszólalt Szoboszlai Dominik a jövőjéről
2026. április 20. 08:18
Magyar, olasz vagy angol? – sport a tévében
×
×