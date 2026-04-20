2026. április 20. hétfő Tivadar
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársa a levélszavazatokat számolja a szavazás lezárását követõen az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Újabb szavazatszámlálás ért véget az NVI-ben

Infostart / MTI

A Nemzeti Választási Iroda befejezte a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását – közölte a szervezet.

Az NVI befejezte a szavazóköri papíralapú jegyzőkönyvek beszkennelését és összevetette azokat a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel. A szkennelt jegyzőkönyveket az NVI elérhetővé is tette a www.valasztas.hu oldalon, amelyek szavazókörönként, a lap alján található linkeken érhetők el. Így bárki összehasonlíthatja az informatikai rendszerben rögzített, a honlapon megjelenített adatokat a kézzel kitöltött jegyzőkönyvekkel.

Az NVI hétfő délutánra befejezte az országgyűlési választáson magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, levélben szavazó választópolgárok levélszavazatainak kézi számlálását is. A végleges adatok szerint 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza, ebből 337 439 volt érvényes irat, az ebben lévő kis borítékokat pedig a szavazás napjáig elkülönítették. A gyors eredménymegállapítás érdekében a választás estéjén az NVI este 7 órakor megkezdte a kis borítékok bontását és az azokban talált szavazólapok beszkennelését, ez a munka csütörtökön este fejeződött be. A választópolgárok összesen 335 595 érvényes szavazatot adtak le levélben.

Az NVI-nek azonban a szavazólapokat kézzel is meg kellett számlálnia, ezt hétfő délutánra fejezték be. Az NVI állítja ki a levélben szavazás eredményéről a jegyzőkönyvet.

A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én meg kell állapítania a parlamenti választás országos listás eredményét.

nvi

levélszavazat

választás 2026

számlálás

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését
Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is, köztük egy újdonság volt: kiderült, ki vezeti majd az agrártárcát. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására.
 

Akár már ma újraindulhat az olajszállítás a Barátság-vezetéken – Mutatjuk, mi következik ebből!

Vasárnap derült ki, hogy Ukrajna kész akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste energetikai szakértője szerint az újraindulás gyors lehet, az első szállítmányok egy-két napon belül elérhetnék az országhatárt, és ez elsősorban a Mol szlovákiai finomítója, a Slovnaft révén javíthatja a hazai üzemanyag-ellátást. A szakértő ugyanakkor figyelmeztet, hogy az ellátási helyzetet nem oldja meg az olajvezeték újraindítása, hiszen a védett áras rendszer miatt az üzemanyagimport 30-40 százaléka továbbra sem érkezik meg az országba. De mi is a baj a védett árakkal, és meddig maradhat velünk ez a rendszer?

Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson

Az elmúlt hetek forinterősödése nemcsak a devizapiacon hozott fordulatot, hanem a mindennapi vásárlási döntéseket is átírhatja.

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

