Rémület Ausztriában, Magyarország is érintett – zsarolás is lehet a mérgezett bébiételes ügy mögött

Az osztrák Die Presse azt írta, hogy március végén kaphatott e-mailt a németországi, Bajorországban található pfaffenhofeni Hipp-telephely, amelyben kétmillió euró befizetését követelték április 2-ig. Lapok szerint a cég csak április 16-án olvasta a levelet, két héttel a határidő lejárta után. Az üzenet szerint az elkövetők azzal fenyegettek, hogy ha a gyártó nem fizet, mérgezett üvegeket helyeznek el Csehországban, Szlovákiában és a burgenlandi Kismartonban.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a rendőrség szombaton közölte, hogy egy kismartoni Interspar szupermarketben lefoglaltak egy Hipp bébiételes üveget („sárgarépa és burgonya” megjelölésű üveges bébiétel, 190 grammos), amelynek vizsgálata patkányméreg jelenlétére utalt.

Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt járásban. Az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján.

A nyomozók attól tartanak, hogy legalább

még egy manipulált üveg lehet forgalomban. Helmut Marban, a rendőrség szóvivője szerint ezt a második üveget is ugyanebben a burgenlandi üzletben vásárolták

– írta az ORF. Marban szerint a nyomozás eddigi adatai nem utalnak még további mérgezett üvegekre, de ez teljes bizonyossággal nem lehet kizárni.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a gyanús termékeket az üveg alján található fehér, piros körrel ellátott matrica alapján lehet azonosítani. Ezenkívül előfordulhat, hogy a fedél nyitott vagy sérült, és hiányzik a biztonsági pecsét, ami azt jelenti, hogy az üveg első kinyitásakor nem hallható a jellegzetes „kattanó” hang.

Eközben a kismartoni ügyészség nyomozást indított a közveszélyokozás ügyében. Ezt Petra Bauer szóvivő jelentette be vasárnap reggel az osztrák hírügynökség, az APA megkeresésére válaszul. „A lefoglalt üveg részletes toxikológiai vizsgálatát rendelték el” – mondta Bauer.

Clemens Preysing, a Hipp szóvivője vasárnap megerősítette, hogy Csehországban és Szlovákiában is lehetnek manipulált bébiételes üvegek. Elővigyázatosságból a cég kiskereskedelmi partnerei ebben a két országban kivonták az összes Hipp bébiételes üveget a forgalomból. A szóvivő „külső bűncselekménynek” minősítette a történteket. Hírügynökségi jelentések szerint a Hipp szóvivője kijelentette: „a jelenlegi, hivatalosan megerősített információk szerint az eset csak egyértelműen meghatározott értékesítési csatornákat érint”, ez a Spar

A keresést hétfőn a Salzburg 24 szerint jelentősen kiterjesztették:

A kórházak mellett a rendőrség arégió óvodáival és gyermekcsoportjaival is felvette a kapcsolatot.

Mivel az érintett kismartoni üzletben sok ingázó is vásárol, a magyar hatóságokat hivatalosan értesítették.

A hatóságok Brünnben (Csehország) és Dunaszerdahelyen (Szlovákia) is nyomoznak a gyanús üvegek miatt.

Időközben az APA pontosította a német médiában megjelent híreket, miszerint Felső-Ausztriában aktív keresés folyik mérgezett üvegek után. Bár a Felső-Ausztriai Tartományi Bűnügyi Rendőrség az akcióban „részt vesz és koordinál”, a tartományban nincsenek konkrét nyomozások vagy mérgező anyagokra vonatkozó megállapítások.

Korinna Schumann egészségügyi miniszter rémületét fejezte ki, illetve az Ö1 reggeli hírműsornak adott interjújában és az APA hírügynökségnek adott nyilatkozatában határozottan elítélte az elkövetők könyörtelenségét: „Valóban mélyen felkavaró, hogy valaki látszólag bűnügyi okokból hajlandó veszélyeztetni a csecsemők egészségét” – közölte, fokozott óvatosságra kérve a szülőket és a gyermekeket gondozókat.

Az osztrák rendőrség szóvivője nem erősítette meg, hogy zsarolás történt-e az ügyben. A konkrét nyomozati lépésekről vagy a lehetséges gyanúsítottakról nem kívánt nyilatkozni a nyomozás érdekeire hivatkozva.