2026. április 20. hétfő Tivadar
Tüntetők Venezuela zászlaját lengetik egy demonstráción.
Tiltakozó felvonulásokat szerveznek az amerikai szankciók ellen Venezuelában

Infostart / MTI

Felvonulások kezdődtek Venezuela több szövetségi államában az amerikai szankciók ellen.

Az első demonstrálók, Delcy Rodríguez ügyvivő elnök szavai szerint az első "zarándokút" résztvevői, a délnyugati Táchira és Amazonas államból, illetve a nyugati Zulia államból indultak útnak. A következő napokban további hasonló megmozdulások kezdődnek, és a tervek szerint a tiltakozók május 1-jén a fővárosban, Caracasban találkoznak egy nagyszabású demonstráción.

Nicolás Maduro volt elnököt januárban mozdították el a hatalomból egy amerikai katonai művelet során. Azóta a washingtoni kormány némileg enyhített a dél-amerikai országgal szembeni szankciókon, de sok büntetőintézkedés továbbra is érvényben van.

Delcy Rodríguez a Zulia államban tartott demonstráción arról beszélt, hogy az amerikai szankciók gátolják a venezuelai nép boldogulását, ártanak a gazdaságnak, és korlátok közé szorítják az emberek bevételeit.

Az utóbbi hónapokban valamelyest javult a kapcsolat Venezuela és az Egyesült Államok között. Márciusban Washington formálisan is elismerte a venezuelai kormányt, hétéves szünet után újranyitották az amerikai nagykövetséget Caracasban, és feloldották a Rodríguezre kivetett szankciókat.

Aggódik, de nyugtat is a német kancellár az energiaválság kapcsán

A közel-keleti háború okozta energiaválság Németországot is sújtja. Friedrich Merz kancellár azon a véleményen van, hogy a helyzet stabil. A jövő azonban kiszámíthatatlan, ezért összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.
 

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését, határidőt szabott a közjogi méltóságoknak

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

