Tiltakozó felvonulásokat szerveznek az amerikai szankciók ellen Venezuelában

Az első demonstrálók, Delcy Rodríguez ügyvivő elnök szavai szerint az első "zarándokút" résztvevői, a délnyugati Táchira és Amazonas államból, illetve a nyugati Zulia államból indultak útnak. A következő napokban további hasonló megmozdulások kezdődnek, és a tervek szerint a tiltakozók május 1-jén a fővárosban, Caracasban találkoznak egy nagyszabású demonstráción.

Nicolás Maduro volt elnököt januárban mozdították el a hatalomból egy amerikai katonai művelet során. Azóta a washingtoni kormány némileg enyhített a dél-amerikai országgal szembeni szankciókon, de sok büntetőintézkedés továbbra is érvényben van.

Delcy Rodríguez a Zulia államban tartott demonstráción arról beszélt, hogy az amerikai szankciók gátolják a venezuelai nép boldogulását, ártanak a gazdaságnak, és korlátok közé szorítják az emberek bevételeit.

Az utóbbi hónapokban valamelyest javult a kapcsolat Venezuela és az Egyesült Államok között. Márciusban Washington formálisan is elismerte a venezuelai kormányt, hétéves szünet után újranyitották az amerikai nagykövetséget Caracasban, és feloldották a Rodríguezre kivetett szankciókat.