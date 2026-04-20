2026. április 20. hétfő Tivadar
Nyitókép: Unsplash

Tovább emelkedett a kijevi lövöldözés áldozatainak száma

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szombati tragédiát az ukrán vezetés terrorcselekményként kezeli, mivel a lövöldöző túszejtő semmilyen követelést nem fogalmazott meg és tárgyalni sem volt hajlandó.

Hétre emelkedett a kijevi lövöldözés halálos áldozatainak száma, mivel egy sebesült meghalt a kórházban – közölte hétfőn Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere.

Szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték. A helyszínen hatan vesztették életüket, és nyolc sebesültet, köztük egy gyereket vittek kórházba.

Az egyik súlyos sebesült állapota válságos volt, és az orvosok nem tudták megmenteni az életét – írta a Telegram üzenetküldő platformon a polgármester. Hozzátette, négy embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak.

A hasonló lövöldözések igen ritkák Ukrajnában, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy az incidenst terrorcselekményként kezeli. A rendőrség egyelőre nem állapította meg az 58 éves elkövető tettének indítékát. Az elkövető Moszkvában született, de már régóta ukrán állampolgár volt.

Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hivásindítás többeknél a Telekomnál

Több Telekom-előfizető is hívásindítási problémákat tapasztalt ma délelőtt - írta a Telex. A Telekom közlése szerint délutánra helyreállt a szolgáltatás.

Döbbenetes: simán lenyomták a robotok az embereket a futóversenyen, ez már az új korszak?

Vasárnap Pekingben első alkalommal futottak a humanoid robotok az embereknél gyorsabban a félmaratoni távon.

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

