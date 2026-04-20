Már egy döntetlen is „belefér” az ETO-nak a Fizz Ligában

Mind a két csapat még három mérkőzést játszik. A papírforma szerint az ETO számára a legnehezebbnek éppen a következő bajnoki mérkőzés, a Debrecen elleni idegenbeli találkozó ígérkezik. Ott, ha csak egy pontot szerez, két pontot veszít, de egyet megőriz az előnyéből akkor is, ha a Ferencváros nyer a fordulóban. A címvédő a 31. fordulóban a Paksot látja majd vendégül.

A 32. fordulóban – megint csak: a papírforma alapján – viszont az ETO-nak lesz könnyebb dolga, miután Győrben a már kiesett Diósgyőrt fogadja.

Ezzel szemben a Ferencváros ellenfele a Megyeri úton, a Szusza Ferenc Stadionban az első tavaszi mérkőzése óta pályaválasztóként veretlen Újpest lesz.

A 33. fordulóban ismét a Ferencváros játszik majd otthon, mégpedig az elképzelhetően a nemzetközi kupaindulásért harcoló ZTE ellen. Az ETO Kisvárdán zárja az idényt.

A magyar élvonalban azonos pontszám esetén a több győzelem rangsorol. Egyelőre mind a két gárda neve mellett 18 győzelem áll, egyetlen szélsőséges esettől eltekintve (az ETO már nem szerez pontot, az FTC háromszor döntetlent játszik), pontegyenlőség esetén ez a Ferencvárosnak kedvez majd, eggyel több győzelme lesz.

A Bajnokok Ligája selejtezőjébe kizárólag a bajnokot küldheti az MLSZ. Ha ez az ETO lesz, a győriek minden bizonnyal az első selejtező körben kapcsolódnak be. Ha a Ferencváros, még az is elképzelhető, hogy a magyar bajnok automatikusan főtáblás lesz, bár erre kicsi az esély.