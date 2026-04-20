Infostart.hu
2026. április 20. hétfő Tivadar
Schön Szabolcs Gergõ, az ETO FC (j) és Mariano Gomez, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a gyõri ETO Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Már egy döntetlen is „belefér” az ETO-nak a Fizz Ligában

Infostart

Az ETO FC hárompontos előnnyel várja az utolsó három fordulót a Fizz Ligában a második helyezett Ferencvárossal szemben. Mit hozhat a hajrá?

Mind a két csapat még három mérkőzést játszik. A papírforma szerint az ETO számára a legnehezebbnek éppen a következő bajnoki mérkőzés, a Debrecen elleni idegenbeli találkozó ígérkezik. Ott, ha csak egy pontot szerez, két pontot veszít, de egyet megőriz az előnyéből akkor is, ha a Ferencváros nyer a fordulóban. A címvédő a 31. fordulóban a Paksot látja majd vendégül.

A 32. fordulóban – megint csak: a papírforma alapján – viszont az ETO-nak lesz könnyebb dolga, miután Győrben a már kiesett Diósgyőrt fogadja.

Ezzel szemben a Ferencváros ellenfele a Megyeri úton, a Szusza Ferenc Stadionban az első tavaszi mérkőzése óta pályaválasztóként veretlen Újpest lesz.

A 33. fordulóban ismét a Ferencváros játszik majd otthon, mégpedig az elképzelhetően a nemzetközi kupaindulásért harcoló ZTE ellen. Az ETO Kisvárdán zárja az idényt.

A magyar élvonalban azonos pontszám esetén a több győzelem rangsorol. Egyelőre mind a két gárda neve mellett 18 győzelem áll, egyetlen szélsőséges esettől eltekintve (az ETO már nem szerez pontot, az FTC háromszor döntetlent játszik), pontegyenlőség esetén ez a Ferencvárosnak kedvez majd, eggyel több győzelme lesz.

A Bajnokok Ligája selejtezőjébe kizárólag a bajnokot küldheti az MLSZ. Ha ez az ETO lesz, a győriek minden bizonnyal az első selejtező körben kapcsolódnak be. Ha a Ferencváros, még az is elképzelhető, hogy a magyar bajnok automatikusan főtáblás lesz, bár erre kicsi az esély.

Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Miután a Manchester City megnyerte az Etihad Stadionban az Arsenal elleni rangadót, a vesztett pontokat tekintve egyformán áll a listavezető Arsenallal. Ha szerdán megveri idegenben a szinte biztosan kieső Burnley-t, akkor átveszi a vezetést a Premier League táblázatán. A Citynek még öt, az Arsenalnak négy bajnoki mérkőzése van hátra az idényben.
Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön

Szándékosan patkányméreggel szennyezett bébiételek jelentek meg az osztrák, szlovák és cseh üzletek polcain. Bár Magyarországra nem jutott a veszélyes termékekből, elővigyázatosságból a márka összes árucikkét bevonták a hazai boltokból - jelentette a RTL.

Makacs jelenség terjed a magyar háztartásokban: tízből nyolc otthonban elkövetik ezt a hibát

A magyar háztartások döntő többségében felhalmozódnak a használaton kívüli elektronikai eszközök.

Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

The next phase of peace talks is uncertain after Iran says it has "no plans for the next round" of negotiations.

2026. április 20. 20:16
