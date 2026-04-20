ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.55
usd:
307.94
bux:
137239.57
2026. április 20. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Földrengésre figyelmeztetõ felirat a Japán északkeleti részén fekvõ Szendai egyik utcáján 2026. április 20-án, miután erõs, 7,5-ös magnitúdójú földrengést észleltek a japán partoknál, a szigetország északkeleti részén. A Japán Meteorológiai Intézet cunamiriadót rendelt el.
Nyitókép: MTI/EPA/Jiji Press

Egy percig remegtek a magas épületek Tokióban, és még csak most jöhet a neheze

Infostart

Erősebb, 8,0-as vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengés veszélyére figyelmeztettek hétfőn Japánban a korábbi földmozgás és a cunamiriadó után.

A japán meteorológiai intézet (JMA) szerint hétfőn helyi idő szerint 16 óra 53 perckor 7,7-es földrengés történt a Csendes-óceánban, Ivate prefektúrától északra. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés fészke 10 kilométeres mélységben volt.

A JMA szökőárriadót is kiadott, amely 3 méteres hullámokra figyelmeztetett, a riasztást később 1 méteres hullámméretre csökkentették. A földmozgás után mintegy 40 perccel 80 centiméteres szökőárat figyeltek meg Kudzsi város kikötőjében, két perccel egy 70 centiméteres cunami után – közölte a JMA.

Mijako, 2026. április 20. Az amerikai földtani intézet (USGS) térképén csillag jelöli egy 2026. április 20-én bekövetkezett földrengés epicentrumát a japán partoknál. A 7,4-es erejû földmozgás fészkét a Honsú-sziget északkeleti partján fekvõ Mijakótól mintegy száz kilométerre, keletre mérték. A japán meteorológiai intézet szökõárriadót rendelt el Ivate prefektúrában és Hokkaido szigetének egyes részein. MTI/EPA/USGS
Kihara Minoru kormányszóvivő a földrengés után tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a földmozgásnak egyelőre nincsenek súlyos sérültjei, és komoly károkat sem okozott.

A meteorológiai intézet azonban figyelmeztetett, hogy a következő két-három napban nagy a valószínűsége egy nagyobb erejű földmozgásnak, amelynek következtében tömeges szökőár érheti el a partvidéket, illetve erős utórezgések következhetnek be.

A hétfői földrengés olyan erős volt, hogy Tokióban, az epicentrumtól több száz kilométernyire több mint egy percig remegtek a magas épületek.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

A 125 millió lakosú országban évente mintegy 1500 földmozgást jegyeznek fel.

Kezdőlap    Külföld    Egy percig remegtek a magas épületek Tokióban, és még csak most jöhet a neheze

japán

földrengés

cunamiriadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Ruszin-Szendi Romulusz megfogalmazta legfőbb célját

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen szerint Magyarországot szerfelett szorítja az idő

Magyar Péter bejelentése után megszólalt a leendő Házelnök

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy korszak vége: lehúzza a rolót a legendás magyar bormárka több évtizedes gyára

Fenntarthatatlanná vált a működés, ezért 2026. június 30-án végleg bezár a Balatonboglári Borgazdaság. A döntés 26 munkavállalót érint, maga a BB márka azonban nem tűnik el: a feldolgozást és a termelést a cégcsoport más egységeibe helyezik át - közölte a Turizmus Online.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Győzelem vagy megsemmisülés: kirúghatják az Arsenal edzőjét?

Az Arsenal 2-1-es vereséget szenvedett a Manchester Citytől az Etihad Stadionban vasárnap, ezzel a listavezető londoni csapat előnye mindössze három pontra olvadt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 16:15
Üzenet Kijevből Magyar Péternek és Orbán Viktornak
2026. április 20. 15:51
Az egyik gyermek holttestét a háztetőn találták meg – szívszorító hírek a nyolcszoros gyilkosságról
×
×