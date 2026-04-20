Egy percig remegtek a magas épületek Tokióban, és még csak most jöhet a neheze

A japán meteorológiai intézet (JMA) szerint hétfőn helyi idő szerint 16 óra 53 perckor 7,7-es földrengés történt a Csendes-óceánban, Ivate prefektúrától északra. Az északkeleti Sanriku-partvidéknél mért földrengés fészke 10 kilométeres mélységben volt.

A JMA szökőárriadót is kiadott, amely 3 méteres hullámokra figyelmeztetett, a riasztást később 1 méteres hullámméretre csökkentették. A földmozgás után mintegy 40 perccel 80 centiméteres szökőárat figyeltek meg Kudzsi város kikötőjében, két perccel egy 70 centiméteres cunami után – közölte a JMA.

Az amerikai földtani intézet (USGS) térképén csillag jelöli egy 2026. április 20-én bekövetkezett földrengés epicentrumát a japán partoknál. MTI/EPA/USGS

Kihara Minoru kormányszóvivő a földrengés után tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy a földmozgásnak egyelőre nincsenek súlyos sérültjei, és komoly károkat sem okozott.

A meteorológiai intézet azonban figyelmeztetett, hogy a következő két-három napban nagy a valószínűsége egy nagyobb erejű földmozgásnak, amelynek következtében tömeges szökőár érheti el a partvidéket, illetve erős utórezgések következhetnek be.

A hétfői földrengés olyan erős volt, hogy Tokióban, az epicentrumtól több száz kilométernyire több mint egy percig remegtek a magas épületek.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

A 125 millió lakosú országban évente mintegy 1500 földmozgást jegyeznek fel.