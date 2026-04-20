Sokáig zárva lesz a Róbert Károly körút – durva képek a helyszínről

A kiáramló nagy mennyiségű víz alámosta az úttest külső sávját, és elárasztotta a környéket.

A csőtörés miatt előreláthatólag estig szünetel a vízszolgáltatás a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti társasházakban. A vízhiány enyhítésére szükségkutat nyitottak a Pap Károly utca 4-6. előtt.

A munkálatok miatt a Pap Károly utca és a Teve utca között le kellett zárni az Árpád híd felé vezető két külső sávot, emiatt a Róbert Károly körúton a szokottnál is nehézkesebb haladásra kell számítani.

A javítás és a terület helyreállítása több napot vesz igénybe, ezért a forgalmi korlátozás várhatóan hétvégéig tart – olvasható a Fővárosi Vízművek közleményében.

