Kormányválság Romániában, a legnagyobb frakció lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt

A PSD mintegy ötezer tagja gyűlt össze hétfőn az ország több, egymással online kapcsolatban álló regionális központjában, hogy mérleget vonjon a párt kormányzati eredményeiről, 97,7 százalékuk pedig megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Ilie Bolojantól.

A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

A román média értesülései szerint

a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez

a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte:

a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron

a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és

Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve

a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR)

együtt létrehozott európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megerősödése.

Azt mondta: „a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban”, annál is kevésbé, mert

kormányzati részvételének három fő célkitűzése – a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása – közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal.

„A PSD felébredt. Inkább lesz hangos ellenzék, mint néma kormánytag” – szögezte le Grindeanu.

A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került, a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét.

A kollektív elbocsátásokat, az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni – hangoztatta a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint a társadalmi igazságosságra nyitott olyan kormányfőre van szükség, „aki a párbeszédet is szereti, nemcsak a hatalmat, aki partnerként, nem pedig hóhérként viselkedik” a partnerekkel.

A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta:

ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség.