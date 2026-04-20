ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.84
usd:
307.06
bux:
136386.25
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kormányalakítással megbízott Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke felszólalni készül a román parlamentben a négypárti kormányáról tartott bizalmi szavazás előtt, Bukarestben 2025. június 23-án. A kétkamarás román parlament együttes ülésén bizalmat szavazott a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Ilie Bolojan vezette koalíciós kormánynak.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Kormányválság Romániában, a legnagyobb frakció lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt

Infostart / MTI

Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) – jelentette be Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

A PSD mintegy ötezer tagja gyűlt össze hétfőn az ország több, egymással online kapcsolatban álló regionális központjában, hogy mérleget vonjon a párt kormányzati eredményeiről, 97,7 százalékuk pedig megszavazta, hogy a PSD vonja meg a bizalmat Ilie Bolojantól.

A szavazásra bocsátott kérdés felvetése is jelezte, hogy a PSD az európai elkötelezettségű pártokkal közösen szeretne újabb koalíciós megállapodást kötni, és lázadása kifejezetten Bolojan személye ellen irányul.

A román média értesülései szerint

a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez

a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

Sorin Grindeanu pártelnök beszédében kiemelte:

  • a PSD egyetlen baloldali pártként lépett be tavaly nyáron
  • a néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párttal és
  • Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), illetve
  • a magát jobbközépre soroló Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR)

együtt létrehozott európai elkötelezettségű koalícióba, hogy elszigeteljék a szélsőséges erőket. Szerinte azonban a koalíciós partnerek már az első perctől kezdve nem a szélsőségeseket, hanem a PSD-t támadták, aminek szerinte egyenes következménye lett az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megerősödése.

Azt mondta: „a PSD nem akar többé bokszzsák lenni a jobboldali pártok számára a koalícióban”, annál is kevésbé, mert

kormányzati részvételének három fő célkitűzése – a románok életszínvonalának megvédése, a beruházások folytatása és a román gazdaság támogatása – közül egyiket sem sikerült elfogadtatnia a teljes kormánnyal.

„A PSD felébredt. Inkább lesz hangos ellenzék, mint néma kormánytag” – szögezte le Grindeanu.

A PSD elnöke a nemzeti liberális kormányfő szemére vetette, hogy a multinacionális cégeket védi a munkavállalók helyett. Szerinte Bolojan egy növekvő gazdaságot vett át, amely azóta technikai recesszióba került, a belső fogyasztás összeomlott, visszaesett az ipari termelés és több mint ötvenezer ember elvesztette a munkahelyét.

A kollektív elbocsátásokat, az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni – hangoztatta a szociáldemokrata pártelnök, aki szerint a társadalmi igazságosságra nyitott olyan kormányfőre van szükség, „aki a párbeszédet is szereti, nemcsak a hatalmat, aki partnerként, nem pedig hóhérként viselkedik” a partnerekkel.

A szociáldemokrata elnök a közvélemény-kutatásokra hivatkozva azt mondta:

ha a lakosság 80 százaléka szerint rossz az irány, akkor irányváltásra van szükség.

Kezdőlap    Külföld    Kormányválság Romániában, a legnagyobb frakció lemondásra szólítja fel a miniszterelnököt

románia

kormányválság

ilie bolojan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Miután a Manchester City megnyerte az Etihad Stadionban az Arsenal elleni rangadót, a vesztett pontokat tekintve egyformán áll a listavezető Arsenallal. Ha szerdán megveri idegenben a szinte biztosan kieső Burnley-t, akkor átveszi a vezetést a Premier League táblázatán. A Citynek még öt, az Arsenalnak négy bajnoki mérkőzése van hátra az idényben.
Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvonta támogatását a négypárti bukaresti kormányt vezető Ilie Bolojan nemzeti liberális miniszerelnöktől a koalíció legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) - jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 19:40
Újra teljes erővel kitörhet a háború Donald Trump nyilatkozata után Iránban
2026. április 20. 18:52
Teherán: ez soha nem is volt opció a tárgyalásokon
×
×