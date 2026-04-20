2026. április 20. hétfő Tivadar
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa bemelegít az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzése elõtt a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Megszólalt Szoboszlai Dominik a jövőjéről

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy továbbra sincs előrelépés a szerződéshosszabbítása kapcsán, de szívesen maradna a Liverpool FC labdarúgócsapatában.

„Nincs igazi előrelépés, nem tudok semmi újat mondani a szerződésemről. Nagyon szeretek itt lenni, természetesen el tudom magamat képzelni hosszú távon a klubnál, ez nem rajtam múlik” – nyilatkozta.

A magyar válogatott csapatkapitánya hozzátette: teljesen nyugodt a szerződéshosszabbítása miatt, és mivel még öt mérkőzésük van hátra a mostani idényben, inkább azokra összpontosít.

„A válogatott szünet után pihenni fogok egy nagyot, aztán meglátjuk…” – mondta.

A Liverpool FC vasárnap 2–1-re nyert a városi rivális Everton otthonában. Az első félidőben Mohamed Szalah szerzett vezetést a vendégeknek, a szünet után Norberto Bercique egyenlített, a rendes játékidő hosszabbításának tizedik percében pedig Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk fejjel megszerezte a győztes találatot.

„Inkább nyerjünk így, mint 3–0-ra. Szerintem ezt mindkét csapat szurkolói számára élvezetesebb nézni. A hazaiaknak végül nem volt szerencséjük, mi viszont nagyon örülünk a három pontnak” – mesélte a magyar válogatott csapatkapitánya.

Hangsúlyozta: fantasztikus érzés volt egy ilyen városi rangadót az utolsó másodpercben megnyerni, ennél többet nem is kívánhattak volna.

„Örültünk egymásnak, hogy megszereztük a három pontot, de a szurkolóknak is, mert tudjuk, mit jelent ez nekik” – tette hozzá.

Győzelmével a Liverpool FC hétpontos előnyre tett szert a hatodik helyen álló Chelsea-vel szemben a tabellán – a két csapat még találkozik egymással a Premier League hajrájában –, így egyre biztosabb, hogy a következő idényben is szerepelhet a Bajnokok Ligájában.

„Egy győzelem mindig megváltoztatja a hangulatot, de a földön kell maradnunk, és minden nap keményen kell dolgoznunk. Továbbra is harcolnunk kell a BL-helyekért, hiszen nehéz mérkőzések várnak ránk” – szögezte le Szoboszlai.

Az egyik legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége

Az orosz erők a Szumi régióban a Testvériség gázvezeték csőrendszerén keresztül próbáltak átszivárogni az ukrán vonalak mögé. A manőverrel párhuzamosan motorkerékpáros elterelő támadást is indítottak. A kísérletet az ukrán csapatok időben felismerték és visszaverték - számolt be az United24.

Tárgyalást kezdeményez Zelenszkij Magyar Péterrel: az ukrán pénzszállító ügye is szóba kerülhet

A magyarországi politikai változásokat jó lehetőségnek tartja Zelenszkij a helyzet rendezésére.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

