Megszólalt Szoboszlai Dominik a jövőjéről

„Nincs igazi előrelépés, nem tudok semmi újat mondani a szerződésemről. Nagyon szeretek itt lenni, természetesen el tudom magamat képzelni hosszú távon a klubnál, ez nem rajtam múlik” – nyilatkozta.

A magyar válogatott csapatkapitánya hozzátette: teljesen nyugodt a szerződéshosszabbítása miatt, és mivel még öt mérkőzésük van hátra a mostani idényben, inkább azokra összpontosít.

„A válogatott szünet után pihenni fogok egy nagyot, aztán meglátjuk…” – mondta.

A Liverpool FC vasárnap 2–1-re nyert a városi rivális Everton otthonában. Az első félidőben Mohamed Szalah szerzett vezetést a vendégeknek, a szünet után Norberto Bercique egyenlített, a rendes játékidő hosszabbításának tizedik percében pedig Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk fejjel megszerezte a győztes találatot.

„Inkább nyerjünk így, mint 3–0-ra. Szerintem ezt mindkét csapat szurkolói számára élvezetesebb nézni. A hazaiaknak végül nem volt szerencséjük, mi viszont nagyon örülünk a három pontnak” – mesélte a magyar válogatott csapatkapitánya.

Hangsúlyozta: fantasztikus érzés volt egy ilyen városi rangadót az utolsó másodpercben megnyerni, ennél többet nem is kívánhattak volna.

„Örültünk egymásnak, hogy megszereztük a három pontot, de a szurkolóknak is, mert tudjuk, mit jelent ez nekik” – tette hozzá.

Győzelmével a Liverpool FC hétpontos előnyre tett szert a hatodik helyen álló Chelsea-vel szemben a tabellán – a két csapat még találkozik egymással a Premier League hajrájában –, így egyre biztosabb, hogy a következő idényben is szerepelhet a Bajnokok Ligájában.

„Egy győzelem mindig megváltoztatja a hangulatot, de a földön kell maradnunk, és minden nap keményen kell dolgoznunk. Továbbra is harcolnunk kell a BL-helyekért, hiszen nehéz mérkőzések várnak ránk” – szögezte le Szoboszlai.