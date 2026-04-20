Szabadlábra került a bicskei gyermekotthon volt igazgatója

Hétfőn került szabadlábra 8 éves börtönbüntetéséből V. János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója. A korábbi intézményvezetőt a rábízott gyermekek molesztálása miatt ítélték el 2018-ban. Korábban több áldozata is a nyilvánosság előtt beszélt a férfi által elkövetett sérelmekről.

V. Jánost több riporter próbálta meg kérdezni az üggyel és a K. Endrének megadott kegyelemmel kapcsolatban, de nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre – írja az Index összefoglalója.

2016-ban jelentették fel V. Jánost, az egyik áldozata öngyilkos lett

Az egykori intézményvezető ellen Pop Mert tett feljelentést 2016-ban. Nyolc évvel később arról beszélt egy interjúban, hogy János bácsi „szerethetőnek tűnt”, azonban a bentlakót akkor kezdte el szexuálisan zaklatni, amikor 13 éves volt. Pintér Sándor belügyminiszter akkor lépett az ügyben, amikor az egyik áldozat öngyilkos lett.

2025-ben Rohánszki Gergely, a bicskei gyermekotthon volt lakója arról beszélt, hogy V. Jánost kedves személynek ismerte meg. Az igazgató később ráfordította a kulcsot az iroda ajtaján, és simogatni kezdte a fiatalt.

Két évvel ezelőtt Csókay László, a főváros oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának volt osztályvezetője elmondta, 2011-ben azonnal tájékoztatták a rendőrséget a zaklatás vádjáról, a hatóságok azonban először nem találtak bűncselekményre utaló jelet. Úgy vélte, V. János szakmailag remek igazgató volt.

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „ma szabadult a bicskei otthon egykori pedofil igazgatója, több tucat gyermek tönkretevője. Ez arra a vállalásunkra emlékeztet, hogy a Tisza nyilvánosságra hozza és kivizsgálja az utóbbi húsz évben az állami gondozásban elkövetett minden bűncselekményt a gyermekek ellen, amihez a leköszönő kormány a legmagasabb szinten asszisztált.”