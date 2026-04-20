2026. április 20. hétfő Tivadar
Nyitókép: DiMaggio/Kalish / Getty Images

Szabadlábra került a bicskei gyermekotthon volt igazgatója

Szabadlábra került hétfőn a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon egykori igazgatója. V. János hétfő délelőtt lépett ki a Budapesti Fegyház és Börtön épületéből, ami előtt a testvére várta. Az egykori intézményvezetőt 2018-ban ítélték el a rábízott gyermekek molesztálása miatt.

Hétfőn került szabadlábra 8 éves börtönbüntetéséből V. János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója. A korábbi intézményvezetőt a rábízott gyermekek molesztálása miatt ítélték el 2018-ban. Korábban több áldozata is a nyilvánosság előtt beszélt a férfi által elkövetett sérelmekről.

V. Jánost több riporter próbálta meg kérdezni az üggyel és a K. Endrének megadott kegyelemmel kapcsolatban, de nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre – írja az Index összefoglalója.

2016-ban jelentették fel V. Jánost, az egyik áldozata öngyilkos lett

Az egykori intézményvezető ellen Pop Mert tett feljelentést 2016-ban. Nyolc évvel később arról beszélt egy interjúban, hogy János bácsi „szerethetőnek tűnt”, azonban a bentlakót akkor kezdte el szexuálisan zaklatni, amikor 13 éves volt. Pintér Sándor belügyminiszter akkor lépett az ügyben, amikor az egyik áldozat öngyilkos lett.

2025-ben Rohánszki Gergely, a bicskei gyermekotthon volt lakója arról beszélt, hogy V. Jánost kedves személynek ismerte meg. Az igazgató később ráfordította a kulcsot az iroda ajtaján, és simogatni kezdte a fiatalt.

Két évvel ezelőtt Csókay László, a főváros oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának volt osztályvezetője elmondta, 2011-ben azonnal tájékoztatták a rendőrséget a zaklatás vádjáról, a hatóságok azonban először nem találtak bűncselekményre utaló jelet. Úgy vélte, V. János szakmailag remek igazgató volt.

Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy „ma szabadult a bicskei otthon egykori pedofil igazgatója, több tucat gyermek tönkretevője. Ez arra a vállalásunkra emlékeztet, hogy a Tisza nyilvánosságra hozza és kivizsgálja az utóbbi húsz évben az állami gondozásban elkövetett minden bűncselekményt a gyermekek ellen, amihez a leköszönő kormány a legmagasabb szinten asszisztált.”

Szalai Máté: újra eszkalálódik az iráni konfliktus, és nem látszik a megoldás
Hétvégén Irán először megnyitotta, majd újra lezárta a Hormuzi-szorost, de Teherán azt is bejelentette, hogy a keddre beharangozott pakisztáni béketárgyalásokon nem vesz részt Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint Irán és az Egyesült Államok konfliktusa újra kiéleződni látszik.
 

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Minden terméket azonnal leparancsoltak a magyar polcokról: patkánymérget tett valaki a népszerű márka üvegeibe külföldön

Szándékosan patkányméreggel szennyezett bébiételek jelentek meg az osztrák, szlovák és cseh üzletek polcain. Bár Magyarországra nem jutott a veszélyes termékekből, elővigyázatosságból a márka összes árucikkét bevonták a hazai boltokból - jelentette a RTL.

Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.

Trump denies being 'under pressure' to make Iran deal ahead of ceasefire deadline

The next phase of peace talks is uncertain after Iran says it has "no plans for the next round" of negotiations.

