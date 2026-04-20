Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón a Puskás Arénába 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter

Infostart / MTI

Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter az X-en a zsidó állam nevében egy izraeli katona tettéért, aki kalapáccsal ütéseket mért egy Jézus-szoborra Libanon déli részén.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy, a közösségi médiában széles körben terjedő felvételen látható rongálást egyik katonája követte el. A képen egy izraeli katona látható, amint kalapáccsal veri a megfeszített Jézust ábrázoló szobornak a keresztről leesett fejét.

„Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta a hadsereg hétfőn az X-en.

A vizsgálat eredményei alapján megfelelő intézkedéseket fogunk hozni az érintettel szemben – közölte a hadsereg, biztosítva, hogy az ügyet a legnagyobb szigorral fogják kezelni.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, „szégyenletesnek és megalázónak” nevezve a cselekményt. Meggyőződésem, hogy a szükséges szigorú intézkedéseket meg fogják hozni eme gyalázatos tett elkövetői ellen – írta az X-en. „Elnézést kérünk az incidensért, valamint minden kereszténytől, akinek érzéseit megsértettük” – tette hozzá.

Arab médiumok állítása szerint a szobor Libanon déli részén, az izraeli határ közelében fekvő Debl keresztény faluban állt.

Az izraeli hadsereg szavatolta, hogy segít a közösségnek a szobor helyreállításában, és közölte, nem áll szándékában megrongálni a polgári infrastruktúrát, beleértve a vallási épületeket és a vallási jelképeket.

Az izraeli csapatok a térségben maradtak, és vasárnap újabb házakat romboltak le a libanoni állami hírügynökség, az ANI szerint.

izrael

vallás

kereszténység

jézus krisztus

gyalázat

Brutális átalakítást jelentettek be: gyilkos drónrajt és robotrepülőket indíthat a raktérből az új repülő anyahajó

Brutális átalakítást jelentettek be: gyilkos drónrajt és robotrepülőket indíthat a raktérből az új repülő anyahajó

Az Airbus nagy hatótávolságú csapásmérő platformmá fejleszti az A400M szállítógépet. A repülőgép a rakteréből indítható manőverező robotrepülőgépeket és rajokban bevethető drónokat egyaránt hordozhat majd. Ezzel a hagyományos harci repülőgépekre épülő csapásmérő kötelékek alternatívájává válhat - tudósított az Army Recognition.

Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvoslható a probléma

Telekom ügyfél vagy, és nálad is lehalt a telefonhálózat? Most elárulta a cég, milyen trükkel orvoslható a probléma

Azoknak az ügyfeleknek, akiknél még mindig nem állt helyre a kapcsolat, a szolgáltató egy egyszerű lépést javasol.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

