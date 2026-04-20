Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy, a közösségi médiában széles körben terjedő felvételen látható rongálást egyik katonája követte el. A képen egy izraeli katona látható, amint kalapáccsal veri a megfeszített Jézust ábrázoló szobornak a keresztről leesett fejét.

„Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta a hadsereg hétfőn az X-en.

A vizsgálat eredményei alapján megfelelő intézkedéseket fogunk hozni az érintettel szemben – közölte a hadsereg, biztosítva, hogy az ügyet a legnagyobb szigorral fogják kezelni.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, „szégyenletesnek és megalázónak” nevezve a cselekményt. Meggyőződésem, hogy a szükséges szigorú intézkedéseket meg fogják hozni eme gyalázatos tett elkövetői ellen – írta az X-en. „Elnézést kérünk az incidensért, valamint minden kereszténytől, akinek érzéseit megsértettük” – tette hozzá.

Arab médiumok állítása szerint a szobor Libanon déli részén, az izraeli határ közelében fekvő Debl keresztény faluban állt.

Az izraeli hadsereg szavatolta, hogy segít a közösségnek a szobor helyreállításában, és közölte, nem áll szándékában megrongálni a polgári infrastruktúrát, beleértve a vallási épületeket és a vallási jelképeket.

Az izraeli csapatok a térségben maradtak, és vasárnap újabb házakat romboltak le a libanoni állami hírügynökség, az ANI szerint.