A Duna köveire esett egy nő a Belgrád rakpartról – videó

frissülő cikk Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is, köztük egy újdonság volt: kiderült, ki vezeti majd az agrártárcát. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására.