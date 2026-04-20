Sorra mondják le a korábban Hitlert éltető Kanye West koncertjeit az európai országok

A magát korábban nácinak nevező, horogkeresztes pólókat is áruló Kanye West újabb európai koncerttől esett el, miután Nagy-Britanniát, Lengyelországot és Franciaországot követően Svájc is lemondta az amerikai rapper fellépését – írja a hvg.hu a The Guardian cikke alapján.

Kanye West svájci koncertjének az FC Basel tulajdonában lévő St. Jakob-Park adott volna otthont, de a futballklub szóvivője most azt közölte, hogy

nincs összhangban az értékeikkel mindaz, amit a rapper képvisel, ezért mégsem biztosítanak helyet a júniusra tervezett koncertnek.

Kanye West bejelentett európai turnéjának így már csak Törökország, Hollandia, Olaszország, Madrid és Portugália maradt meg állomásként.

Múlt pénteken Kanye West lengyelországi koncertjét is lemondták, amit Marta Cienkowska kulturális miniszter azzal indokolt, hogy pusztán a szórakoztatás miatt nem lehet teret engedni egy ilyen múltú előadónak egy olyan országban, amelyet a holokauszt mélyen megsebzett.

A többszörös Grammy-díjas amerikai rappert korábban kitiltották Ausztráliából és Nagy-Britanniából is. Londonban az egész Wireless fesztivált lemondták a sztár kitiltása miatt.

Kanye Westet korábban olyan dalt adott ki Heil Hitler címmel, ami a nácizmust népszerűsítette, és horogkeresztes pólókat is reklámozott a weboldalán. A zenész egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott,„szeretem a nácikat”, sőt kifejezte tiszteletét Adolf Hitler iránt is. Később egész oldalas hirdetési felületet vásárolt magának a Wall Street Journalban, ahol már arról értekezett, hogy nem náci, nem antiszemita, és szereti a zsidó embereket. A kirohanásait bipoláris depressziójával magyarázta.