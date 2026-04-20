Kanye West rapper
Nyitókép: Scott Dudelson/Getty Images

Sorra mondják le a korábban Hitlert éltető Kanye West koncertjeit az európai országok

Nagy-Britannia, Lengyelország és Franciaország után Svájc sem kér az amerikai rapper fellépéséből.

A magát korábban nácinak nevező, horogkeresztes pólókat is áruló Kanye West újabb európai koncerttől esett el, miután Nagy-Britanniát, Lengyelországot és Franciaországot követően Svájc is lemondta az amerikai rapper fellépését – írja a hvg.hu a The Guardian cikke alapján.

Kanye West svájci koncertjének az FC Basel tulajdonában lévő St. Jakob-Park adott volna otthont, de a futballklub szóvivője most azt közölte, hogy

nincs összhangban az értékeikkel mindaz, amit a rapper képvisel, ezért mégsem biztosítanak helyet a júniusra tervezett koncertnek.

Kanye West bejelentett európai turnéjának így már csak Törökország, Hollandia, Olaszország, Madrid és Portugália maradt meg állomásként.

Múlt pénteken Kanye West lengyelországi koncertjét is lemondták, amit Marta Cienkowska kulturális miniszter azzal indokolt, hogy pusztán a szórakoztatás miatt nem lehet teret engedni egy ilyen múltú előadónak egy olyan országban, amelyet a holokauszt mélyen megsebzett.

A többszörös Grammy-díjas amerikai rappert korábban kitiltották Ausztráliából és Nagy-Britanniából is. Londonban az egész Wireless fesztivált lemondták a sztár kitiltása miatt.

Kanye Westet korábban olyan dalt adott ki Heil Hitler címmel, ami a nácizmust népszerűsítette, és horogkeresztes pólókat is reklámozott a weboldalán. A zenész egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott,„szeretem a nácikat”, sőt kifejezte tiszteletét Adolf Hitler iránt is. Később egész oldalas hirdetési felületet vásárolt magának a Wall Street Journalban, ahol már arról értekezett, hogy nem náci, nem antiszemita, és szereti a zsidó embereket. A kirohanásait bipoláris depressziójával magyarázta.

Esnek az európai tőzsdék, mit csinál az OTP?

Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik, az európai indexek csökkenéssel indítják a hetet, és mínuszban állnak az amerikai határidős indexek is. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

