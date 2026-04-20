Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Aggódik, de nyugtat is a német kancellár az energiaválság kapcsán

Infostart

A közel-keleti háború okozta energiaválság Németországot is sújtja. Friedrich Merz kancellár azon a véleményen van, hogy a helyzet stabil. A jövő azonban kiszámíthatatlan, ezért összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.

A szóban forgó testületet hónapokkal ezelőtt hozták létre mindenekelőtt a biztonságot érintő válságokra, illetve fenyegetésekre vonatkozó „gyors és hatékony” reagálás cáljából.

A kormány és a biztonsági szervezetek tagjai mellett üléseire a tartományok képviselői is meghívhatók.

Az immár nemzetközi energiaválság első ízben szerepel majd a tanács napirendjén.

A kancellár a hannoveri nemzetközi vásár megnyitóján ismertette vonatkozó tervét. Merz abból indult ki, hogy az energiaellátás jelenleg biztosított, de, mint fogalmazott, „a helyzet feszült.”

„A cél világos: a német vállalkozások és a polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy biztonságos ellátásra támaszkodhassanak az olyan alapvető termékekkel, mint a dízelolaj, a benzin és a repülőgép-üzemanyag, azaz a kerozin” – idézték a közszolgálati médiumok a kancellárt.

„Bár a helyzet feszült, az ellátás biztosított. Amennyiben azonban a helyzet rosszabbodik, készen állunk a cselekvésre” – összegezte Friedrich Merz, aki szerint minden lehetséges eszközt fel kell használni.

Németország számára az ellátásbiztonság a legfontosabb – tette hozzá.

Katherina Reiche gazdasági miniszter a kerozinhiány esetére intézkedéseket helyezett kilátásba. A kínálati helyzet változik – utalt rá a miniszter.

Mindenesetre a hét elejére tanácskozásra hívta össze a kerozinbeszállítókat, továbbá a repülőterek, a légitársaságok és az iparági szövetségek képviselőit.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elnöke arra figyelmeztetett, hogy már májusban szűkössé válhat a repülőgép-üzemanyag Európában.

Erre reagálva a miniszter hangsúlyozta a felkészülés szükségességét, hangoztatta ugyanakkor, hogy „a pánik nem segít”.

