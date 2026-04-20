2026. április 20. hétfő
Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 csúcstalálkozóján a kanadai Kananaskisban 2025. június 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Suzanne Plunkett

Megint a brit miniszterelnök fejét követelik az Epstein-botrány miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
Ezúttal azt derítették ki, hogy Sir Keir Starmer annak ellenére nevezte ki washingtoni nagykövetnek Jeffrey Epstein közeli barátját, Peter Mandelsont, hogy utóbbi nem ment át a kormányzati átvilágításon.

Tudott-e arról, hogy a pedofil bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel barátkozó nagykövete nem ment át a biztonsági átvilágításon, vagy a figyelmeztetések ellenére is kinevezte? Tudott-e Peter Mandelson különlegesen aggályos külföldi kapcsolatairól? És ha igen, mindezt figyelmen kívül hagyva helyezte-e őt a brit diplomácia csúcsposztjára? Azt a Peter Mandelsont bízta meg, akit azzal vádolnak, hogy bizalmas brit kormányinformációkat szivárogtatott ki Jeffrey Epsteinnek?

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket szegeznek újra és újra Sir Keir Starmernek. A brit miniszterelnök hétfőre időzített parlamenti beszédéről már előre lehetett tudni, hogy úgy állítja be: nem szóltak neki, hogy Peter Mandelson fennakadt a többlépcsős biztonsági átvilágításon, ami „megbocsáthatatlan”, és mivel nem tudott róla, nyugodtan nevezte ki nagykövetnek.

A The Telegraph című konzervatív lap viszont azt állítja, hogy Keir Starmernek jelezték, miért szólalt meg többször a vészcsengő Peter Mandelson washingtoni nagyköveti posztja kapcsán.

A Munkáspárt nagyágyújának számító egykori politikus és európai biztos esetében felhozták, hogy orosz és kínai kapcsolatai voltak.

Kínában üzleti érdekeltségekkel rendelkezett és méltató szavakkal írta le Hszi Csin-ping elnökkel való találkozóját. Egy másik, a The Telegraph által említett, de nem részletezett vád szerint az orosz kémszolgálatok évtizedeken át célkeresztben tartották Peter Mandelsont, de hogy ez valójában mint jelentett, arra nem tért ki.

Nem bánik kesztyűs kézzel a brit miniszterelnökkel az ideológiailag hozzá közelebb álló, liberális The Guardian sem: itt az „ítélet napja, Starmer szemben a képviselőkkel a Mandelson-botrányban” – írja az újság, megjegyezve:

az átvilágítási ügy az állásába kerülhet.

A konzervatív The Telegraph forrásai szerint a biztonsági átvilágítással foglalkozó szervezet nem javasolta nagyköveti kinevezése jóváhagyását. Ezt a véleményt a kormányfői hivatal szerint Sir Olly Robbins, a legmagasabb rangú brit közhivatalnoknak is nevezett külügyi illetékes felülbírálta.

Keir Starmer a múlt héten leváltotta Olly Robbinst, miközben a hozzá hű kormánytagok arról beszéltek a médiának, hogy a kormányfő nemet mondott volna a nagyköveti kinevezésre, ha tudott volna az átvilágítás eredményéről. A The Telegraph vezető kormányzati forrásokra hivatkozva ezt úgy keretezte át, hogy

az átvilágítás során felmerült aggályokat már korábban ismertették a kormányfővel, tehát tudott azokról.

Az ügyet tovább komplikálja a menesztett külügyi illetékes állítása, amely szerint egy kevéssé ismert törvény megtiltja neki, hogy megossza az átvilágítási információt a kormányfővel. A brit sajtó egy része úgy látja, hogy a brit miniszterelnöki hivatal a leváltott Sir Olly Robbinsra akarja hárítani a felelősséget, ő azonban pereskedésre készül az eltávolítása miatt.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?

Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

