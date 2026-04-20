ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.05
usd:
307.52
bux:
137776.7
2026. április 20. hétfő Tivadar
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke országjárásának kaposvári állomásán 2026. március 8-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

Infostart

Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja hétfőn – közölte Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes.

A politikus elmondta: három, számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabály-módosítást közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után.

Ezek között említette, hogy - az alaptörvényben is rögzített, törvény előtti egyenlőség jegyében – javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, valamint a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését.

Emellett országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét – közölte Novák Előd.

Toroczkai László az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt.

Kezdőlap    Belföld    Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

országgyűlés

frakció

mi hazánk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
frissülő cikk

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is, köztük egy újdonság volt: kiderült, ki vezeti majd az agrártárcát. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×