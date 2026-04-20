Megalakult a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja

A politikus elmondta: három, számukra kardinális kérdésben kezdeményeznek jogszabály-módosítást közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után.

Ezek között említette, hogy - az alaptörvényben is rögzített, törvény előtti egyenlőség jegyében – javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, valamint a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében kezdeményezik a veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezését.

Emellett országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét – közölte Novák Előd.

Toroczkai László az előző parlamenti ciklusban is a Mi Hazánk-frakció vezetője volt.