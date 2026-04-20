2026. április 20. hétfő Tivadar
Tankolás
Nyitókép: Rangsarit Chaiyakun / Getty Images

Közelít egymáshoz a piaci és a védett üzemanyagár

Infostart

Tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Kedden a benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek. Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon – írja a holtankoljak.hu.

Jelenleg az alábbi piaci átlagárak tapasztalhatóak a hazai kutakon (2026.04.20-án):

  • 95-ös benzin: 672 forint/liter;
  • gázolaj: 728 forint/liter.

A védett árak Magyarországon:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter;
  • gázolaj: 615 forint/liter.

A különbség a héttfői napon a következő:

A 95-ös benzin esetében 77 forint/liter, a gázolaj esetében 113 forint/liter. Ez csökkenhet tovább keddtől.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Megszólalt új szerződéséről Szoboszlai Dominik: ezek nem a legjobb hírek, bukhatja milliárdjait?

Szoboszlai Dominik elárulta, hogy elakadtak a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások a Liverpoollal.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 08:06
Meglepő trend: milliók fordítanak hátat a leggazdagabb országnak, Magyarország is célpont
2026. április 20. 05:45
Üzen a NAV, hétfőtől jönnek a levelek
