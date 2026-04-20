Közelít egymáshoz a piaci és a védett üzemanyagár

Kedden a benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kiskereskedőknek. Így tovább szűkül az olló a piaci árak és a védett árak között itthon – írja a holtankoljak.hu.

Jelenleg az alábbi piaci átlagárak tapasztalhatóak a hazai kutakon (2026.04.20-án):

95-ös benzin: 672 forint/liter;

gázolaj: 728 forint/liter.

A védett árak Magyarországon:

95-ös benzin: 595 forint/liter;

gázolaj: 615 forint/liter.

A különbség a héttfői napon a következő:

A 95-ös benzin esetében 77 forint/liter, a gázolaj esetében 113 forint/liter. Ez csökkenhet tovább keddtől.