Elhunyt a Melrose Place és a Csillagközi invázió sztárja

Április 19-én, szívroham következtében, 57 éves korában meghalt Patrick Muldoon, a Melrose Place és a Csillagközi invázió sztárja. A színész halála mélyen megrázta a showbiznisz világát, és azóta özönlenek a megemlékezések, amelyek egy nagylelkű, karizmatikus és életvidám emberként idézik fel emlékét – írja a blikk.hu.

Patrick Muldoon Kaliforniában, San Pedróban született, és az 1990-es években vált ismertté a televíziózás világában. Színészi pályafutását a Dél-Kaliforniai Egyetemen kezdte, ahol a Trojans nevű egyetemi futballcsapat tagja is volt. Első televíziós szerepei között szerepelt a Ki a főnök? című sorozat két epizódja, majd a Saved By the Bell című tinisorozatban tűnt fel. Az igazi áttörést azonban Austin Reed karaktere hozta meg számára az Ármány és szenvedély című szappanoperában, amelyben 1992 és 1995 között szerepelt, majd 2011-ben és 2012-ben visszatért a sorozatba. A Melrose Place című népszerű drámasorozatban Richard Hart szerepében vált a nézők kedvencévé, ahol negatív karakterként tűnt fel a harmadik és az ötödik évad között.

Patrick Muldoon a mozifilmek világában sem volt ismeretlen, leghíresebb szerepe Zander Barcalow karaktere volt az 1997-es sci-fi klasszikusban, a Csillagközi invázióban. Számos tévéfilmben is szerepelt az 1990-es évek végétől a 2000-es évek elejéig, és legújabb filmje, a Dirty Hands című krimi-thriller még ebben az évben várhatóan megjelenik.

A színészkedés mellett producerként is aktívan dolgozott, többek között olyan filmeknél, mint az Otthonom Palos Verdes, Az arkansasi drogfutárok vagy a Svindler. Legutóbbi munkája a Kockroach című film, amelyet jelenleg is forgatnak, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Chris Hemsworth, Taron Egerton és Zazie Beetz.

A színészet és a filmkészítés mellett Muldoon szenvedélyesen szerette a zenét. A The Sleeping Masses nevű együttes énekeseként lépett fel, és gyakran látták gitározni, miközben szórakoztatta a körülötte lévőket.

Emlékét családja, barátai és rajongói őrzik, akik mély fájdalommal búcsúznak tőle.