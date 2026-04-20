Elütötték a fekete bárányt – fotók

Budapest XXIII. kerületében egy bárány próbált átkelni előtte az úttesten.

Az autós ugyan észlelte a nem éppen szokványos keresztforgalmat, fékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni. A járművön csak kisebb karcolások keletkeztek, de a bari nem volt ilyen szerencsés. Mindkét lába eltörött.

A rendőrök azonnal értesítették az Állatmentő Ligát, akik rövid időn belül már úton is voltak az elkóborolt báránnyal a kórházba.

A műtétre várni kellett egy kicsit, de mára már azon is túl van, és addig is az Állatmentő Liga egyik önkéntesének társaságát élvezhette.