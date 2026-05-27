ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.75
usd:
304.78
bux:
131865.55
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Heves zivatarok, jégeső és narancs riasztások – így rúgja be az ajtót a hidegfront

Infostart

Egy észak felől érkező hidegfront miatt a délutáni, esti órákban zivatarok alakulhatnak ki az ország egyes részein. Akár heves zivatarok kialakulására is van esély, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kíséretében, emiatt narancssárga figyelmeztetés lépett életbe több vármegyében. Lehűlésre viszont csak csütörtökön számíthatunk.

A hazánk időjárását eddig meghatározó, tőlük nyugatra található anticiklon átmenetileg átadja helyét egy észak felől érkező hidegfrontnak; maga a hideg levegő beáramlása, utánpótlása viszont viszonylag hamar megszűnik majd, ezért a hétvégére egyre több helyre térhet vissza a kánikula.

Szerda délután északnyugat felől gomolyfelhők érkeznek és képződnek, amelyekből elszórtan – nagyobb számossággal a Dunántúlon és északkeleten – záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A Dunántúl délnyugati felében heves zivatar is kialakulhat 90 km/h feletti széllökés, 2 cm feletti jégátmérő és intenzív csapadék (lokálisan 20 mm) kíséretében.

Északkeleten elsősorban a határ közelében zivatarok környezetében 80 km/h feletti széllökés is előfordulhat.

A várható zivatarok miatt a HungaroMet az összes dunántúli vármegyére, valamint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére is figyelmeztetést adott ki.

A délelőtti előrejelzés szerint tizenegy vármegyében sárga, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes – az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat –, három,

Vas, Zala és Somogy vármegyében viszont másodfokú, vagyis narancs figyelmeztetést adtak ki.

A villámlások mellett további kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, valamint a jégeső is.

Késő estétől délkelet felé megszűnnek a zivatarok.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Heves zivatarok, jégeső és narancs riasztások – így rúgja be az ajtót a hidegfront

időjárás

hidegfront

jégeső

vihar

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Az Országgyűlés visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Kormányszóvivői tájékoztató: átvizsgálnak minden régi mozdonyt, visszavonnak 943 diplomata-útlevelet, azbesztügyben lakossági egészségi vizsgálat indul

Magyar Péter megerősítette a vállalást: 40 év munka után a férfiak is nyugdíjba mehetnek majd

Két államtitkárt mutatott be az oktatási és gyermekügyi miniszter

Magyar Péter: az állam nem adja el a tulajdonrészét a Molban és az MVM-ben – napirend előtt

Soron kívül felülvizsgálja a kormány a magántőkealapokkal kapcsolatos jogszabályokat

Magyar Péter és Gulyás Gergely a 2006-os rendőri ügyekről üzenget

Heves zivatarok, jégeső és narancs riasztások – így jön a hidegfront

Heves zivatarok, jégeső és narancs riasztások – így jön a hidegfront

Egy észak felől érkező hidegfront miatt a délutáni, esti órákban zivatarok alakulhatnak ki az ország egyes részein. Akár heves zivatarok kialakulására is van esély, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kíséretében, emiatt narancssárga figyelmeztetés lépett életbe több vármegyében. Lehűlésre viszont csak csütörtökön számíthatunk.
VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Komolyan tartanak az ukrán vezetők attól, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, a drónerők már kijelölték a célpontokat az ország területén. Oroszország nemzetbiztonsági vezetőhelyettese, Dmitrij Medvegyev a Kijevben tartózkodó európai diplomatákat fenyegeti. Az orosz haderő a Donbasz mellett északon, Szumi megyében is offenzívába kezdett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei

Hivatalos bejelentést tett a Mol a pusztító robbanás után: így vannak a tiszaújvárosi tragédia sérültjei

A MOL megkapta a szükséges engedélyeket a tiszaújvárosi üzem helyreállításához - ez várhatóan hónapokig fog tartani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 05:00
Hidegfront jön, esőt is hoz – mutatjuk a csapadék útját
2026. május 26. 07:25
Indulás előtt ezt gondolja át, figyelmeztet a HungaroMet – térkép
×
×