Heves zivatarok, jégeső és narancs riasztások – így rúgja be az ajtót a hidegfront

A hazánk időjárását eddig meghatározó, tőlük nyugatra található anticiklon átmenetileg átadja helyét egy észak felől érkező hidegfrontnak; maga a hideg levegő beáramlása, utánpótlása viszont viszonylag hamar megszűnik majd, ezért a hétvégére egyre több helyre térhet vissza a kánikula.

Szerda délután északnyugat felől gomolyfelhők érkeznek és képződnek, amelyekből elszórtan – nagyobb számossággal a Dunántúlon és északkeleten – záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A Dunántúl délnyugati felében heves zivatar is kialakulhat 90 km/h feletti széllökés, 2 cm feletti jégátmérő és intenzív csapadék (lokálisan 20 mm) kíséretében.

Északkeleten elsősorban a határ közelében zivatarok környezetében 80 km/h feletti széllökés is előfordulhat.

A várható zivatarok miatt a HungaroMet az összes dunántúli vármegyére, valamint Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére is figyelmeztetést adott ki.

A délelőtti előrejelzés szerint tizenegy vármegyében sárga, azaz elsőfokú figyelmeztetés érvényes – az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat –, három,

Vas, Zala és Somogy vármegyében viszont másodfokú, vagyis narancs figyelmeztetést adtak ki.

A villámlások mellett további kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, valamint a jégeső is.

Késő estétől délkelet felé megszűnnek a zivatarok.