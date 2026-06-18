Egészen másra is használhatók a villanyautók, nem csak közlekedésre?

A napelemes háztartásokban az elektromos autó egyre inkább energiatárolóként is szerepet kaphat – derül ki a Wagner Solar több mint 1500 fő bevonásával készült kutatásából.

A válaszadók 28 százalékának már van villanyautója, további 34 százalék pedig vásárlást tervez. Kőszegvári Márk, a Wagner Solar szakértője szerint az új, akár 25 kilowattos egyenáramú töltők gyorsabb energiaátadást tesznek lehetővé.

A V2H-technológiával az autó akkumulátora áramszünet esetén több napig is elláthat egy átlagos háztartást, a hálózatba történő visszatáplálás szabályozása azonban Magyarországon még nem teljes körű.