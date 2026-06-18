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LYON, FRANCE - APRIL 14: Brest Head Coach Eric Roy during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique Lyonnais and Stade Brestois 29 at Groupama Stadium on April 14, 2024 in Lyon, France. (Photo by Eurasia Sport Images/Getty Images)
Nyitókép: Eurasia Sport Images/Getty Images

Meghalt az élvonalbeli fociklub edzője

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Elhunyt Éric Roy, a francia élvonalbeli Brest 59 éves vezetőedzője, halálát családja jelentette be az Instagramon.

„Mérhetetlen szomorúsággal jelentjük be egy édesapa és férj halálát” – írja a család által Éric Roy Instagram-oldalán közzétett üzenet nyomán az Index.

„Az elmúlt három és fél évben édesapánk hasnyálmirigyrákkal küzdött. Ez idő alatt olyan erővel élt tovább, amely még most is ámulatba ejt bennünket. Ezt a családja szeretete, a futball, a munkája és az a szenvedély táplálta, amely soha nem hagyta el. Amit az utóbbi években véghez vitt, számunkra örökre rendkívüli marad. Az, hogy ezt a megpróbáltatást leküzdve egy ilyen nagy múltú és jelentőségű klubot, csapatot és hagyományt képviselhetett, mindent elmond arról, milyen ember volt” – adta hírül a család.

Éric Roy bő másfél évtizedes játékoskarrierje során számos francia (Nice, Lyon, Marseille) és külföldi (Sunderland, Rayo Vallecano) csapatnál megfordult. Futballistaként kétszer is közel került ahhoz, hogy trófeát nyerjen, ám mind az 1996-os francia Ligakupa-döntőjéből, mind az 1999-es UEFA-kupa fináléjából ezüstérmesként távozhatott csak.

Legnagyobb sikerét a Brest edzőjeként érte el, miután a csapattal a Ligue 1 2023–2024-es szezonjában 61 pontot gyűjtve a 3. helyen végzett, így az együttes fennállása során először léphetett pályára nemzetközi kupaporondon a 2024–2025-ös kiírásban, méghozzá rögvest a Bajnokok Ligájában.

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