Meghalt az élvonalbeli fociklub edzője

„Mérhetetlen szomorúsággal jelentjük be egy édesapa és férj halálát” – írja a család által Éric Roy Instagram-oldalán közzétett üzenet nyomán az Index.

„Az elmúlt három és fél évben édesapánk hasnyálmirigyrákkal küzdött. Ez idő alatt olyan erővel élt tovább, amely még most is ámulatba ejt bennünket. Ezt a családja szeretete, a futball, a munkája és az a szenvedély táplálta, amely soha nem hagyta el. Amit az utóbbi években véghez vitt, számunkra örökre rendkívüli marad. Az, hogy ezt a megpróbáltatást leküzdve egy ilyen nagy múltú és jelentőségű klubot, csapatot és hagyományt képviselhetett, mindent elmond arról, milyen ember volt” – adta hírül a család.

Éric Roy bő másfél évtizedes játékoskarrierje során számos francia (Nice, Lyon, Marseille) és külföldi (Sunderland, Rayo Vallecano) csapatnál megfordult. Futballistaként kétszer is közel került ahhoz, hogy trófeát nyerjen, ám mind az 1996-os francia Ligakupa-döntőjéből, mind az 1999-es UEFA-kupa fináléjából ezüstérmesként távozhatott csak.

Legnagyobb sikerét a Brest edzőjeként érte el, miután a csapattal a Ligue 1 2023–2024-es szezonjában 61 pontot gyűjtve a 3. helyen végzett, így az együttes fennállása során először léphetett pályára nemzetközi kupaporondon a 2024–2025-ös kiírásban, méghozzá rögvest a Bajnokok Ligájában.