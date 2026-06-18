ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.32
usd:
303.93
bux:
0
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mexikói szurkolók várják a 2026-os labdarúgó-világbajnokság MexikóDél-Afrika nyitómérkõzésének kezdetét a mexikóvárosi Azték Stadion elõtt 2026. június 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Isaac Esquivel

Kezdődik a foci-vb csoportkörének 2. fordulója – sport a tévében

Infostart / MTI

A két esti és két hajnali vb-mérkőzés mellett vívó-Eb, lósport, baseball, országúti kerékpár, sportmászás és tenisz szerepel a csütörtöki élő kínálatban.

M4 Sport

18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Csehország–Dél-afrikai Köztársaság

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Svájc–Bosznia-Hercegovina

0.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Kanada–Katar

3.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Mexikó–Koreai Köztársaság

Duna World

19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Cleveland Guardians

Eurosport 1

10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 2. szakasz

13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 2. szakasz

16.00: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 2. szakasz

19.30: Sportmászás, világkupa, Innsbruck, nők, boulder, döntő

Eurosport 2

19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Match 4

11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kezdődik a foci-vb csoportkörének 2. fordulója – sport a tévében

labdarúgás

tenisz

kerékpár

vívás

baseball

sport a tévében

műsorajánló

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról
Szlovákiában januártól megtilthatják a 16 évnél fiatalabbak számára a közösségi oldalak használatát. A tervezet értelmében a közösségi oldalak nem hozhatnának létre és nem működtethetnének felhasználói fiókokat 16 év alatti személyek számára. A javaslat szerint a 16 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig automatikusan úgynevezett védett módot kellene beállítani a nagy online platformokon
Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

Álmos Péter: a hálapénz gyakorlata megszűnt, de jött helyette más

A hálapénz ugyan eltűnt, de más formában felbukkant a magánegészségügyben, amely összefonódott az állami ellátással – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció

Kiszivárgott az UniCredit legújabb próbálkozása, rögtön kútba is esett a remélt tranzakció

Az Il Sole 24 Ore értesülései szerint a UniCredit megkísérelte megszerezni a Del Vecchio család holdingtársasága, a Delfin 10 százalékos részesedését a Generali biztosítóban, ám az ajánlatot elutasították.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki ne dobd! Fontos infót rejt az MVM villanyszámla: ha most ilyen jel van rajta, téged is érint a változás

Ki ne dobd! Fontos infót rejt az MVM villanyszámla: ha most ilyen jel van rajta, téged is érint a változás

Az MVM villanyszámla tartalmazza a tudnivalókat arról, hogyan intézhetik az egyes ügyfelek ügyeiket az átállás időszakában. Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Trump and Iran's Pezeshkian sign deal to end war with further talks due in next 60 days

Donald Trump signed a hard copy of the 14-paragraph document on Wednesday at a dinner hosted by France's Emmanuel Macron.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 08:28
Kemény büntetés: vélhetően véget is ért a vb a nyitómeccsen kiállított dél-afrikai támadónak
2026. június 18. 06:29
Az egyenlítés után ritmust váltott Kolumbia
×
×