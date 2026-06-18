Kezdődik a foci-vb csoportkörének 2. fordulója – sport a tévében

M4 Sport
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Csehország–Dél-afrikai Köztársaság
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Svájc–Bosznia-Hercegovina
0.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Kanada–Katar
3.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Mexikó–Koreai Köztársaság
Duna World
19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Milwaukee Brewers-Cleveland Guardians
Eurosport 1
10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 2. szakasz
13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 2. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 2. szakasz
19.30: Sportmászás, világkupa, Innsbruck, nők, boulder, döntő
Eurosport 2
19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Match 4
11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle