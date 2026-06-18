Kezdődik a foci-vb csoportkörének 2. fordulója – sport a tévében

Januártól Szlovákiában is kitilthatják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról

Szlovákiában januártól megtilthatják a 16 évnél fiatalabbak számára a közösségi oldalak használatát. A tervezet értelmében a közösségi oldalak nem hozhatnának létre és nem működtethetnének felhasználói fiókokat 16 év alatti személyek számára. A javaslat szerint a 16 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig automatikusan úgynevezett védett módot kellene beállítani a nagy online platformokon