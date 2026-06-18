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Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva kormányszóvivõk (b-j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. május 27-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el – kormányzati tájékoztató percről percre

Infostart

Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Míg Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson tartózkodik, Budapesten kormányzati tájékoztató van a hétközi kormányülés eseményevel kapcsolatban, a kormányszóvivők tájékoztatnak a döntésekről. Tartson velünk percről percre.

2026.06.18. 11:11

Hőhullám

Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos: időben fel kell lépni. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcs. Ha legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot a napi középhőmérséket, 2-es fokozatú, ha 27-et, 3-as fokozatú hőségriasztást kell elrendelni, várhatóan szombaton. Figyeljünk a magas kockázatú csoportokra! Aki krónikus beteg vagy szabad téren dolgozik, fokozott veszélyben van, a légúti betegek ugyanígy, folyadékpótlásra és elég pihenésre szükség van. Igyunk többet, mint szoktunk, de ne cukrosat, ne koffeineset, ne alkoholt! Itassuk a gyerekeket, időseket! Ha valaki lázasnak érzi magát vagy súlyos görcse van, azonnal forduljon orvoshoz. Ne legyünk napon 11-16 óra között! Figyeljünk egymásra, kopogjunk át a szomszédba, ne hagyjunk gyerekeket autóban, kisállatot se! Rendszeres tájékoztatást adunk a helyzetről.

2026.06.18. 11:02

Kezdünk!

Szerdán kormányülés volt, ennek döntéseiről tájékoztatják a sajtót a kormányszóvivők, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak.

Várható témák:

  • védett üzemanyagár
  • uniós pénzek
  • városligeti és egyéb beruházások, közlekedés
  • EU-csúcs, nemzetközi ügyek
  • elszámoltatás.

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Kezdőlap    Belföld    Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el – kormányzati tájékoztató percről percre

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Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el – kormányzati tájékoztató percről percre
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Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el – kormányzati tájékoztató percről percre
Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el, hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Míg Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson tartózkodik, Budapesten kormányzati tájékoztató van a hétközi kormányülés eseményevel kapcsolatban, a kormányszóvivők tájékoztatnak a döntésekről. Tartson velünk percről percre.
 

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