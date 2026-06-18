Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el – kormányzati tájékoztató percről percre

2026.06.18. 11:11

Hőhullám

Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos: időben fel kell lépni. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcs. Ha legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot a napi középhőmérséket, 2-es fokozatú, ha 27-et, 3-as fokozatú hőségriasztást kell elrendelni, várhatóan szombaton. Figyeljünk a magas kockázatú csoportokra! Aki krónikus beteg vagy szabad téren dolgozik, fokozott veszélyben van, a légúti betegek ugyanígy, folyadékpótlásra és elég pihenésre szükség van. Igyunk többet, mint szoktunk, de ne cukrosat, ne koffeineset, ne alkoholt! Itassuk a gyerekeket, időseket! Ha valaki lázasnak érzi magát vagy súlyos görcse van, azonnal forduljon orvoshoz. Ne legyünk napon 11-16 óra között! Figyeljünk egymásra, kopogjunk át a szomszédba, ne hagyjunk gyerekeket autóban, kisállatot se! Rendszeres tájékoztatást adunk a helyzetről.