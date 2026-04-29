2026. április 29. szerda Péter
Slim young woman measuring her thin waist with a tape measure, close up
Nyitókép: demaerre/Getty Images

Ígéretes eredményeket produkál a legújabb súlycsökkentő csodaszer

Infostart

Az új készítmény kettős hatású, és a közel másfél évig tartó klinikai kísérlet során is nagyon jól teljesített.

Biztató eredményeket közölt új fogyasztószeréről a Boehringer Ingelheim. A késői fázisú klinikai vizsgálatban a készítmény átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést ért el, ami újabb jele annak, hogy tovább élesedik a verseny az elhízás elleni gyógyszerek piacán – írja a Reuters cikke nyomán a Portfolio.

A cég kedden ismertette a survodutide nevű kísérleti készítményének harmadik fázisú klinikai eredményeit:

a 76 hetet felölelő vizsgálat során a gyógyszert kapó páciensek átlagosan testsúlyuk 16,6 százalékát veszítették el, miközben a placebo-csoportban 3,2 százalékos csökkenést mértek.

A kísérleti alanyok túlsúlyos vagy elhízott, de 2-es típusú diabéteszben nem szenvedő felnőttek voltak. A teljes adatcsomagot június elején mutatják be az Amerikai Diabétesz Társaság tudományos konferenciáján.

A készítmény hasonlít a jelenleg legnépszerűbb fogyasztószerekhez, például a Wegovy-hoz. Utánozza az étvágycsökkentő GLP-1 hormont, ugyanakkor a glukagon hormon hatását is kombinálja vele.

A fejlesztők bíznak benne, hogy ez a kettős mechanizmus erősebb fogyást eredményezhet.

A Boehringer még 2011-ben szerezte meg a gyógyszer fejlesztési és értékesítési jogait a dán Zealand Pharmától. A megállapodás alapján a Zealand Pharma később részesedést kap a globális értékesítésből származó bevételekből.

Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei

Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Ennyi osztalékot fizet 2026-ban az OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: itt vannak az összegek

Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

