Ígéretes eredményeket produkál a legújabb súlycsökkentő csodaszer

Biztató eredményeket közölt új fogyasztószeréről a Boehringer Ingelheim. A késői fázisú klinikai vizsgálatban a készítmény átlagosan 16,6 százalékos testsúlycsökkenést ért el, ami újabb jele annak, hogy tovább élesedik a verseny az elhízás elleni gyógyszerek piacán – írja a Reuters cikke nyomán a Portfolio.

A cég kedden ismertette a survodutide nevű kísérleti készítményének harmadik fázisú klinikai eredményeit:

a 76 hetet felölelő vizsgálat során a gyógyszert kapó páciensek átlagosan testsúlyuk 16,6 százalékát veszítették el, miközben a placebo-csoportban 3,2 százalékos csökkenést mértek.

A kísérleti alanyok túlsúlyos vagy elhízott, de 2-es típusú diabéteszben nem szenvedő felnőttek voltak. A teljes adatcsomagot június elején mutatják be az Amerikai Diabétesz Társaság tudományos konferenciáján.

A készítmény hasonlít a jelenleg legnépszerűbb fogyasztószerekhez, például a Wegovy-hoz. Utánozza az étvágycsökkentő GLP-1 hormont, ugyanakkor a glukagon hormon hatását is kombinálja vele.

A fejlesztők bíznak benne, hogy ez a kettős mechanizmus erősebb fogyást eredményezhet.

A Boehringer még 2011-ben szerezte meg a gyógyszer fejlesztési és értékesítési jogait a dán Zealand Pharmától. A megállapodás alapján a Zealand Pharma később részesedést kap a globális értékesítésből származó bevételekből.