A Richter Gedeon Nyrt. új központja a főváros X. kerületében az átadás napján, 2024. június 13-án. A 17 400 négyzetméteres, 450 dolgozónak helyet biztosító irodaépület 20 milliárd forintos beruházásból készült el, amit a gyógyszeripari vállalat saját forrásból finanszírozott.
Zöld lámpát kapott az Európai Bizottságtól a Richter

Forgalomba hozatali engedélyt adott az Európai Bizottság a Richter Gedeon Nyrt. Tuyory készítményére, amely a krónikus gyulladásos betegségek gyógyítására szolgál – közölte a vállalat kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A Tuyory bioszimiláris tocilizumab (referencia-gyógyszer: RoActemra) készítményre kiadott engedély az Európai Unióra, Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára vonatkozik.

A döntés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Bizottsága (CHMP) által kiadott – 2026. február 27-én bejelentett – pozitív szakvélemény. A készítményt a Richter és a Mochida Pharmaceutical közösen fejlesztette ki – írta a cég.

A közlemény idézte Bogsch Eriket, a Richter Biotechnológiai Üzletágának vezetőjét, aki szerint a Tuyory nevű tocilizumab bioszimiláris készítmény európai jóváhagyása újabb fontos mérföldkő a gyógyszergyártó cég biotechnológiai üzletága számára, amelynek küldetése, hogy magas minőségű biológiai készítményekhez biztosítson széleskörű hozzáférést azoknak a betegeknek, akik krónikus gyulladásos betegségekben szenvednek.

A törzskönyv megszerzése erősíti a cég reumatológiai portfolióját, valamint lehetővé teszi, hogy megbízható, megfizethető, Európában fejlesztett és gyártott készítményhez juthassanak az európai betegek – hangsúlyozta Bogsch Erik.

A magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező Richter Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti.

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

