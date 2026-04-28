Zöld lámpát kapott az Európai Bizottságtól a Richter

A Tuyory bioszimiláris tocilizumab (referencia-gyógyszer: RoActemra) készítményre kiadott engedély az Európai Unióra, Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára vonatkozik.

A döntés alapja az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Bizottsága (CHMP) által kiadott – 2026. február 27-én bejelentett – pozitív szakvélemény. A készítményt a Richter és a Mochida Pharmaceutical közösen fejlesztette ki – írta a cég.

A közlemény idézte Bogsch Eriket, a Richter Biotechnológiai Üzletágának vezetőjét, aki szerint a Tuyory nevű tocilizumab bioszimiláris készítmény európai jóváhagyása újabb fontos mérföldkő a gyógyszergyártó cég biotechnológiai üzletága számára, amelynek küldetése, hogy magas minőségű biológiai készítményekhez biztosítson széleskörű hozzáférést azoknak a betegeknek, akik krónikus gyulladásos betegségekben szenvednek.

A törzskönyv megszerzése erősíti a cég reumatológiai portfolióját, valamint lehetővé teszi, hogy megbízható, megfizethető, Európában fejlesztett és gyártott készítményhez juthassanak az európai betegek – hangsúlyozta Bogsch Erik.

A magyarországi székhelyű, 2025-ben 4,8 milliárd eurós piaci kapitalizációval és 2,3 milliárd eurós árbevétellel rendelkező Richter Közép-Európa legnagyobb K+F központját működteti.