2026. április 27. hétfő Zita
Nyitókép: Pexels.com

Úthengerként tarolja le a piacot a DeepSeek új modellje, ez további kínai–amerikai feszültséget szülhet

Infostart

A kínai vállalat bemutatta a DeepSeek mesterséges intelligencia legújabb, V4 névre hallgató modelljének előzetes verzióját, egyből a nyílt forráskódú modellek rangsorának élére került.

A DeepSeek közlése szerint a V4 Pro változata minden nyílt forráskódú modellt felülmúl az általános tudást felmérő teszteken – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. Az új verziót jelenleg csak a Google zárt forráskódú Gemini-Pro-3.1 modellje előzi meg.

Az újdonság egy olcsóbb, Flash változatban is elérhető. Az előzetes verziók kiadásának célja, hogy a vállalat a valós felhasználói visszajelzések alapján finomíthassa a rendszert. A végleges változat megjelenésének időpontját viszont egyelőre nem közölte még a cég.

Komoly meglepetést okozott 2025-ben a High-Flyer Capital Management az alacsony fejlesztési költségű DeepSeek-kel. Sajtóinformációk szerint a startup jelenleg egy tőkebevonáson dolgozik, ennek eredményeképpen a piaci értékelése a 20 milliárd dollárt is meghaladhatja. A The Information nevű gazdasági lap úgy tudja, az Alibaba és a Tencent is érdeklődik a részesedésszerzés iránt.

Másfelől viszont továbbra is ellentmondásos a DeepSeek megítélése. Az amerikai kormány és a versenytársak többször is vádolták már illegális és tisztességtelen magatartással. Csütörtökön például a Fehér Ház azzal vádolta meg Kínát, hogy ipari méretekben lopja el az amerikai mesterségesintelligencia-kutatóközpontok szellemi tulajdonát.

Az AI-technológia körül kialakult feszültség csak tovább terhelheti a kínai-amerikai kapcsolatokat a májusi csúcstalálkozó előtt. A washingtoni kínai nagykövetség visszautasította az „alaptalan vádakat”, és kiemelte, hogy Peking „nagy jelentőséget tulajdonít a szellemi tulajdon védelmének”.

Emelkedik a katonai szolgálat megtagadására irányuló beadványok száma Németországban - jelentette a Neue Osnabrücker Zeitung a Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Feladatok Hivatalának (BAFzA) adataira hivatkozva.

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

