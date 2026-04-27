Úthengerként tarolja le a piacot a DeepSeek új modellje, ez további kínai–amerikai feszültséget szülhet

A DeepSeek közlése szerint a V4 Pro változata minden nyílt forráskódú modellt felülmúl az általános tudást felmérő teszteken – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. Az új verziót jelenleg csak a Google zárt forráskódú Gemini-Pro-3.1 modellje előzi meg.

Az újdonság egy olcsóbb, Flash változatban is elérhető. Az előzetes verziók kiadásának célja, hogy a vállalat a valós felhasználói visszajelzések alapján finomíthassa a rendszert. A végleges változat megjelenésének időpontját viszont egyelőre nem közölte még a cég.

Komoly meglepetést okozott 2025-ben a High-Flyer Capital Management az alacsony fejlesztési költségű DeepSeek-kel. Sajtóinformációk szerint a startup jelenleg egy tőkebevonáson dolgozik, ennek eredményeképpen a piaci értékelése a 20 milliárd dollárt is meghaladhatja. A The Information nevű gazdasági lap úgy tudja, az Alibaba és a Tencent is érdeklődik a részesedésszerzés iránt.

Másfelől viszont továbbra is ellentmondásos a DeepSeek megítélése. Az amerikai kormány és a versenytársak többször is vádolták már illegális és tisztességtelen magatartással. Csütörtökön például a Fehér Ház azzal vádolta meg Kínát, hogy ipari méretekben lopja el az amerikai mesterségesintelligencia-kutatóközpontok szellemi tulajdonát.

Az AI-technológia körül kialakult feszültség csak tovább terhelheti a kínai-amerikai kapcsolatokat a májusi csúcstalálkozó előtt. A washingtoni kínai nagykövetség visszautasította az „alaptalan vádakat”, és kiemelte, hogy Peking „nagy jelentőséget tulajdonít a szellemi tulajdon védelmének”.