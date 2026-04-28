ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.77
usd:
310.55
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Jelentkeztek a nyertesek, de még folyik a hatósági vizsgálat a „telitalálat cunami” után

InfoRádió

Mind a négy nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél a négy sorsoláson megnyert összesen több mint 8 milliárd forintos nyereményért – mondta el az InfoRádiónak a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője. Paulin Ildikó hozzátette: a hatósági vizsgálat a sorsolások tisztaságát, a folyamat szabályosságát ellenőrzi.

A Szerencsejáték Zrt.a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kezdeményezett a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó sorsolásain elért telitalálatok ügyében. A ritkán tapasztalható „együttállás” ráadásul a választási kampány utolsó napjaiban történt – 2026. 16. hetében szerda és szombat között; az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményét adhatják át.

A négy játéknak a főnyereménye nagyjából 8 milliárd forint, ebből a legnagyobb tétel a mintegy 6,8 milliárd forintos ötöslottó, ami a játék 70 éves történetének a legnagyobb összegű nyereménye.

Azután döntöttek az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék tisztaságával kapcsolatban.

„A játékok nyertesei jelentkeztek, tehát mind az ötös, a hatos lottó, a Skandináv lottó és a Joker nyerteseire is fény derült” – ismertette a Szerencsejáték Zrt. vállalati kommunikációs főosztályvezetője az InfoRádióban. Paulin Ildikó kiemelte: négy különböző nyertes jelentkezett és 7-10 nap múlva megkapják a nyereményüket.

Felhívta a figyelmet, hogy a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől.

„A sorsolások rendben voltak, semmilyen fennakadás nem történt. A szerencsések a jogos nyereményeket meg fogják kapni, a vizsgálat ettől független, azt a hatóság a maga ütemezésében elvégzi, és annak az eredményét közzé fogjuk tenni, amit megkapjuk”

– hangsúlyozta Paulin Ildikó.

A vizsgálat a sorsolások tisztaságát ellenőrzi, hogy ez a rendkívül ritka esemény – egy héten belül négy nagy számsoros játéknak a főnyereményét is elvitték – különös egybeesés, de semmiképpen nem jelent olyasmit, amire bármilyen befolyással volt bárki vagy bármi.

„Meg fogják nézni a sorsolási folyamat szabályosságát, a sorsolási eszközök hitelesítési iratait, a közjegyzői jegyzőkönyveket, az élő sorsolási műsort. Valószínűleg vizsgálni fogják az informatikai rendszereket, azt, hogy minden fogadáson megtalálható-e a hitelesítő digitális pecsét, illetve az adatbázisban – ami az összes fogadást tartalmazza – is szerepel-e a hitelesítés, hogy rendben volt az összes adatfájl auditja” – sorolta a főosztályvezető.

Hozzátette: az sem kizárt, hogy a hatóságok megjelenjenek a sorsolási stúdióknál, amit egyébként bármikor megtehetnek, „máskor is bejelentés nélkül szoktak vizsgálódni a revizorok” – mondta a vállalat kommunikációs főosztályvezetője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Jelentkeztek a nyertesek, de még folyik a hatósági vizsgálat a „telitalálat cunami” után

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv

Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv

Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King Charles delivers historic speech to US Congress

King Charles delivers historic speech to US Congress

He is expected to call for "reconciliation and renewal" between the US and UK amid strained relations over the Iran war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×