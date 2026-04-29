Ha ezt írta egy Messenger-ismerőse, rögvest gyanakodjon!

A módszer lényege, hogy a magát „pénzügyi szakembernek” kiadó elkövető egy nem létező programba való befektetésre beszéli rá a sértettet rendkívül magas és kockázatmentes hozam ígéretével. A hitelesség látszatát meggyőző kommunikációval és sürgetéssel próbálják fenntartani – írja figyelemfelhívásában a rendőrség.

A „befektetéshez” a sértetteket arra kérik, hogy vásároljanak Paysafecard kártyákat, majd adják meg azok 16 jegyű PIN kódját, ezáltal a befektetett összeg többszörösét fogják visszakapni.

Fontos tudni, hogy ezek a kártyák valójában előre feltöltött fizetési eszközök, nem befektetési termékek. Aki megszerzi a kódot, az azonnal hozzáfér a rajta lévő összeghez, és a pénz visszaszerzése gyakorlatilag lehetetlen – figyelmeztet az ORFK.

A tapasztalatok szerint a csalók nem csupán pénzt csalnak ki, hanem sok esetben személyes adatokat is megszereznek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a következők észben tartását javasolja:

Az ajándékkártya nem befektetési eszköz, kizárólag fizetésre szolgál.

Soha ne adjuk ki senkinek bankkártyánk vagy más fizetési eszközünk adatait, PIN kódját.

Ne küldjünk fényképet személyazonosító okmányainkról ismeretlen személyeknek.

Legyünk óvatosak a nyelvtani hibákkal teli, gyors meggazdagodást ígérő ajánlatokkal.

Ha egy ajánlat túl kedvezőnek tűnik, nagy valószínűséggel csalásról van szó.

Ha mégis érintetté válunk, az ORFK azt javasolja, hogy azonnal értesítsük a bankunkat, kártyánk kibocsátóját, tiltsuk le az érintett bankkártyát, személyes okmányokat, és tegyünk feljelentést a rendőrségen. A biztonság érdekében minden esetben körültekintően járjunk el az online térben, és ne hagyjuk, hogy a csalók a gyors haszon ígéretével megtévesszenek.