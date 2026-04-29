ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.98
usd:
310.98
bux:
132855.51
2026. április 29. szerda Péter
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ha ezt írta egy Messenger-ismerőse, rögvest gyanakodjon!

Egyre szaporodnak az olyan esetek, amikor ismerősökre hivatkozva, vagy ismerősnek kiadva magukat, keresik meg a kiszemelt áldozatokat Messengeren a csalók, „kedvező befektetési lehetőséget” kínálva.

A módszer lényege, hogy a magát „pénzügyi szakembernek” kiadó elkövető egy nem létező programba való befektetésre beszéli rá a sértettet rendkívül magas és kockázatmentes hozam ígéretével. A hitelesség látszatát meggyőző kommunikációval és sürgetéssel próbálják fenntartani – írja figyelemfelhívásában a rendőrség.

A „befektetéshez” a sértetteket arra kérik, hogy vásároljanak Paysafecard kártyákat, majd adják meg azok 16 jegyű PIN kódját, ezáltal a befektetett összeg többszörösét fogják visszakapni.

Fontos tudni, hogy ezek a kártyák valójában előre feltöltött fizetési eszközök, nem befektetési termékek. Aki megszerzi a kódot, az azonnal hozzáfér a rajta lévő összeghez, és a pénz visszaszerzése gyakorlatilag lehetetlen – figyelmeztet az ORFK.

A tapasztalatok szerint a csalók nem csupán pénzt csalnak ki, hanem sok esetben személyes adatokat is megszereznek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a következők észben tartását javasolja:

  • Az ajándékkártya nem befektetési eszköz, kizárólag fizetésre szolgál.
  • Soha ne adjuk ki senkinek bankkártyánk vagy más fizetési eszközünk adatait, PIN kódját.
  • Ne küldjünk fényképet személyazonosító okmányainkról ismeretlen személyeknek.
  • Legyünk óvatosak a nyelvtani hibákkal teli, gyors meggazdagodást ígérő ajánlatokkal.
  • Ha egy ajánlat túl kedvezőnek tűnik, nagy valószínűséggel csalásról van szó.

Ha mégis érintetté válunk, az ORFK azt javasolja, hogy azonnal értesítsük a bankunkat, kártyánk kibocsátóját, tiltsuk le az érintett bankkártyát, személyes okmányokat, és tegyünk feljelentést a rendőrségen. A biztonság érdekében minden esetben körültekintően járjunk el az online térben, és ne hagyjuk, hogy a csalók a gyors haszon ígéretével megtévesszenek.

rendőrség

csalás

nyomozás

kiberbiztonság

befektetés

messenger

átverés

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Van némi bizonytalanság abban, hogy mit érnek el a Tisza konkrét adómódosítási tervei
Egyelőre bizonytalan, hogy mekkora hatást gyakorolhatnak a gazdaságra és a költségvetésre a leendő Tisza-kormány adócsökkentési tervei – vélekedett az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
 

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4

Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi osztalékot fizet 2026-ban az OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: itt vannak az összegek

Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

Donald Trump says US-UK ties are "unlike any other on Earth", and adds the monarch "agrees" with him that Iran must not have a nuclear weapon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×