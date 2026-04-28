2026. április 28. kedd Valéria
Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában
Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.

Rengeteg féle kórság van most az állattenyésztésben, ragadós száj- és körömfájás, afrikai sertéspestis, madárinfluenza... Az ezekből való kilábalásban nagy szerep jutott az állategészségügyi hatóságoknak, ahol nagyon sokat éjt nappallá téve dolgoztak azon, hogy például a ragadós száj- és körömfájás fertőzéseket sikerüljön megfékezni, és a kataklizmaszerű károk helyett 3-4 hónap alatt sikerült mederben tartani – mondta Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

Továbbra is jelen van viszont az afrikai sertéspestis, ami elsősorban Északnyugat-Magyarországon, de most már a Dél-Dunántúlon is megjelent.

„Ez most azzal jár, hogy az egyik fő felvevőpiacunkra, a Távol-Keletre, például Kínába vagy Japánba most nem tudunk szállítani. És nemcsak mi járunk ebben a cipőben. Európa legnagyobb sertéskibocsátó állama, Spanyolország is: ott 35 millió sertést nevelnek egy évben, a legnagyobb felvevőpiacuk nekik is Kína, de mivel náluk is kitört afrikai sertéspestis, most ők sem tudtak oda szállítani. Ezért

az a mennyiség, amit Kínába vittek volna, bent ragadt az európai piacon, és nyomta a magyar árakat is.

Sajnos mindenki látja, hogy a mostani termelői sertésárak nagyon gyengén állnak” – összegzett a szakember.

Mint mondta, magyar szempontból kulcsfontosságú lenne, hogy ha nincs is teljes mentesség, legyen úgynevezett regionalizáció. Például Kína ismerje el azt, hogy az ország egyes területei nem fertőzöttek, és lehessen onnan sertéstermékeket szállítani hozzájuk, ezáltal az ország egy jelentős részéről megindulhatna oda a kereskedelem. Ám a regionalizáció jelenleg nem biztosított sem Kínában, sem Japánban.

Az agrárium további fontos problémája jelenleg a szőlőtőkéket pusztító, az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság. Már csak az ország egyetlen területe mentes ettől a kórtól – ez a bükkaljai borvidék –, de Cseh Tibor András szerint csak idő kérdése, hogy mikor jelenik meg itt is.

„Itt most nem csak erről a betegségről kell beszélni, mert azt gondolom, hogy most mindenki – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a hatóságok és minden szereplő, maguk a termelők is – vállt vállnak vetve dolgozik azon, hogy ezt a helyzetet kezelje. Sajnos

arra kell felkészülni, hogy ez nem egy elszigetelt eset, hanem innentől kezdve a megváltozó klimatikus viszonyok miatt megjelennek az eddig egzotikusnak számító betegségek,

amilyen például az aranyszínű sárgaság volt. A szőlész szakemberek például korábban elmondták, hogy tanultak erről, de valahol a tankönyvnek a hátsó részében szerepelt csak. És sajnos ezek egyre gyakrabban fognak megismétlődni, a ragadós száj- és körömfájás is” – hangsúlyozta a NAK alelnöke.

Hozzátette: a klimatikus viszonyok megváltozása miatt erre fel kell készülnünk, és emiatt nagyon fontos egy megerősített és megfelelő finanszírozással rendelkező növény- és állategészségügyi hatósági rendszer kialakítása, megerősítése.

Cseh Tibor András: meg kell emelni a Tisza vízszintjét, tavaly már Szolnok ivóvize is veszélybe került

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

VIDEÓ
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Orbán Viktor szerint egyelőre nincs döntés a Fidesz elnökének személyéről, parlamenti mandátumát pedig nem veszi át. Magyar Péter vagyonkimentési ügyekben sürgetett fellépést, miután a NAV Rogán Antal köréhez köthető milliárdos átutalásokat függesztett fel pénzmosás gyanúja miatt. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés felgyorsítása lett a magyar–brüsszeli tárgyalások központi témája. A Fidesz–KDNP ellenzékbe kerülve 52 mandátummal alakítja meg frakcióit az új Országgyűlésben, miközben számos ismert politikus távozik.

Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.

King Charles delivers historic speech to US Congress

King Charles delivers historic speech to US Congress

He is expected to call for "reconciliation and renewal" between the US and UK amid strained relations over the Iran war.

