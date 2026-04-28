Nyitókép: Mischa Keijser/Getty Images

Németország úgy épít zöld jövőt, hogy közben a gázinfrastruktúrát is fejleszti

A német kormány már korábban letette a garast a megújuló energiaforrások mellett. Ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy mindez nem elegendő, szükség van a gázinfrastruktúra kiépítésére is. Ezt tartalmazza az a közelmúltban elfogadott kormányzati szakpolitikai dokumentum, ami közvetett választ is jelent a kialakult energiaár-válságra.

A dokumentum szerint az Északi-tengertől az Alpokig új gázinfrastruktúra kiépítését tervezik. A megújuló energiák ambiciózus bővítése mellett a energiafüggőség csökkenése érdekében a kiválasztott hazai gázkészletek fejlesztését is elő kívánják segíteni.

A jelenlegi gázkészletek kitermelésének legnagyobb része, a teljes hozam 98 százaléka Alsó-Szászország tartományban történik. Kisebb termelői létesítmények vannak még Türingiában, Szász-Anhaltban és Bajorországban.

A hazai termelés jelenleg Németország teljes gázigényének mintegy 4,3 százalékát teszi ki

– emlékeztetett az Energiezukunft klímavédelmi portál.

Ugyanakkor további lelőhelyek kiaknázását tervezik. Egyes esetekben az előkészítés már előrehaladott állapotban van. A portál szerint ezt demonstrálja az az interaktív térkép, amelyet kilenc környezetvédelmi szervezet közösen készített.

A legnagyobb projekt eszerint az Észak-tenger Borkum-szigetén található. A „legnagyobb” jelzőre utal, hogy egy hatalmas földgázmező húzódik a tengerfenék alatt a holland oldaltól a német oldalig. A holland székhelyű egyik energiaipari vállalat már most is a földgázt termel a mélyből. A terv az, hogy a kitermelés a lehető leggyorsabban a német oldalon is megkezdődjön.

Az illetékes német vállalatot a tudósítás szerint Alsó-Szászország szociáldemokrata tartományi miniszterelnöke is támogatja, ugyanakkor a tartományi Zöldek Pártja bírálja a projektet az éghajlati és a környezeti károk veszélye matt.

A két ország között a határokon átnyúló nemzetközi megállapodás szentesítése még várat magára, a vonatkozó jogszabálytervezetet a német parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat még vitatja.

A környezetvédelmi szervezetek azzal vádolják a német kormányt, hogy számos, fosszilis tüzelőanyaggal működű infrastrukturális beruházást hajt végre anélkül, hogy azokra vonatkozóan „átlátható információkat” tenne közzé.

Hangsúlyozzák, hogy az általuk készített térkép most először teszi teljes mértékben láthatóvá a fosszilis gázinfrastruktúra bővítését.

Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt Katherina Reiche gazdasági minisztert bírálják. Szerintük miniszter tavaly májusi hivatalba lépése óta szorgalmazza a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra bővítését, és akadályozza az az energetikai átállást.

Noha már régóta rendelkezésre állnak alternatívák,

milliárdokat költenek olyan infrastruktúrára, amely súlyosbítja a klímaválságot , és fékezi a szükséges átalakulást – fogalmaznak a klímavédők.

A legtekintélyesebb fosszilis tüzelőanyag-vállalatok állításuk szerint nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy biztosítson állami támogatásost az új gáztüzelésű erőművekhez.

A tudósítás utalt arra, hogy már most is jelentős támogatások áramlanak a gázinfrastruktúrába. Így egyebek között 2026 eleje óta a német gáztárolói létesítmények feltöltését több mint 3 millád euróval finanszírozták az éghajlatváltozási alapból. A portál utalt több más hasonló finanszírozási esetre is.

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

A két miniszteren kívül egy kormánybiztos-jelöltet is megnevezett keddi Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke.
 

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hiába az olajválság, ne Putyin zsebeit tömjék! – Vigyázzba állítana egy fél kontinenst az uniós nagyágyú

Meglepő fordulat a Közel-Keleten: hatvan év után kilép az egyik nagyhatalom az olajkartellből, mi lesz így az elszálló árakkal?

Trump and first lady greet King and Queen at White House

2026. április 28. 17:22
Horvátország eddigi legnagyobb beruházása kezdődhet meg
2026. április 28. 17:11
A kutyákra és a macskákra vonatkozó új szabályokat fogadtak el
×
×