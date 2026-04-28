Németország úgy épít zöld jövőt, hogy közben a gázinfrastruktúrát is fejleszti

A dokumentum szerint az Északi-tengertől az Alpokig új gázinfrastruktúra kiépítését tervezik. A megújuló energiák ambiciózus bővítése mellett a energiafüggőség csökkenése érdekében a kiválasztott hazai gázkészletek fejlesztését is elő kívánják segíteni.

A jelenlegi gázkészletek kitermelésének legnagyobb része, a teljes hozam 98 százaléka Alsó-Szászország tartományban történik. Kisebb termelői létesítmények vannak még Türingiában, Szász-Anhaltban és Bajorországban.

A hazai termelés jelenleg Németország teljes gázigényének mintegy 4,3 százalékát teszi ki

– emlékeztetett az Energiezukunft klímavédelmi portál.

Ugyanakkor további lelőhelyek kiaknázását tervezik. Egyes esetekben az előkészítés már előrehaladott állapotban van. A portál szerint ezt demonstrálja az az interaktív térkép, amelyet kilenc környezetvédelmi szervezet közösen készített.

A legnagyobb projekt eszerint az Észak-tenger Borkum-szigetén található. A „legnagyobb” jelzőre utal, hogy egy hatalmas földgázmező húzódik a tengerfenék alatt a holland oldaltól a német oldalig. A holland székhelyű egyik energiaipari vállalat már most is a földgázt termel a mélyből. A terv az, hogy a kitermelés a lehető leggyorsabban a német oldalon is megkezdődjön.

Az illetékes német vállalatot a tudósítás szerint Alsó-Szászország szociáldemokrata tartományi miniszterelnöke is támogatja, ugyanakkor a tartományi Zöldek Pártja bírálja a projektet az éghajlati és a környezeti károk veszélye matt.

A két ország között a határokon átnyúló nemzetközi megállapodás szentesítése még várat magára, a vonatkozó jogszabálytervezetet a német parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat még vitatja.

A környezetvédelmi szervezetek azzal vádolják a német kormányt, hogy számos, fosszilis tüzelőanyaggal működű infrastrukturális beruházást hajt végre anélkül, hogy azokra vonatkozóan „átlátható információkat” tenne közzé.

Hangsúlyozzák, hogy az általuk készített térkép most először teszi teljes mértékben láthatóvá a fosszilis gázinfrastruktúra bővítését.

Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt Katherina Reiche gazdasági minisztert bírálják. Szerintük miniszter tavaly májusi hivatalba lépése óta szorgalmazza a fosszilis tüzelőanyag-infrastruktúra bővítését, és akadályozza az az energetikai átállást.

Noha már régóta rendelkezésre állnak alternatívák,

milliárdokat költenek olyan infrastruktúrára, amely súlyosbítja a klímaválságot , és fékezi a szükséges átalakulást – fogalmaznak a klímavédők.

A legtekintélyesebb fosszilis tüzelőanyag-vállalatok állításuk szerint nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy biztosítson állami támogatásost az új gáztüzelésű erőművekhez.

A tudósítás utalt arra, hogy már most is jelentős támogatások áramlanak a gázinfrastruktúrába. Így egyebek között 2026 eleje óta a német gáztárolói létesítmények feltöltését több mint 3 millád euróval finanszírozták az éghajlatváltozási alapból. A portál utalt több más hasonló finanszírozási esetre is.