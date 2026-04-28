2026. április 28. kedd Valéria
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának sajtótájékoztatóján a pápai sportcentrumban 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

Infostart

A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló” Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.

Jelölés érkezett a Fidesz részéről Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnöki megbízatására.

Erre reagálva azonban Magyar Péter Tisza-elnök, leendő kormányfő a Facebookon posztolt: akadályt gördítenek a jelölés elé, új személy megnevezését várják a legnagyobb ellenzéki párttól.

„Előre jelzem, hogy a Tisza nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét” – ez olvasható Magyar Péter posztjában.

Szijjártó Péter egyébként a korábbi közkeletű hazaárulózásra néhány napja a Telexnek adott interjúban reagált: kijelentette, soha nem követett el erre irányuló cselekményt és bántja, hogy a munkája ellenére ilyen rágalmak érték. Hozzátette, a Tisza-kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő, hogy hazaárulást követett el.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

Váltani tudott az AfD, csúcsra ugrott a támogatottsága
Németország

Váltani tudott az AfD, csúcsra ugrott a támogatottsága
Németország immár legnépszerűbb pártja a radikális jobboldali AfD a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint. Olyannyira, hogy a 2013-ban alakult, teljes nevén Alternatíva Németországért párt az egyik intézet szerint támogatottságának eddigi csúcspontját érte el, nagy fölénnyel előzve a CDU/CSU-t is.
Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

A leendő miniszterelnök szerint a „magyar érdekeket eláruló” Szijjártó Péter nem lehet az Országgyűlés alelnöke.
 

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót, ahol ismét tűz ütött ki. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Marco Rubio lerántotta a leplet: megsemmisült Irán flottája, de a legfőbb vezetőről semmi hír

Marco Rubio lerántotta a leplet: megsemmisült Irán flottája, de a legfőbb vezetőről semmi hír

Az Egyesült Államok úgy véli, hogy az ország új legfőbb vezetője, a nyilvánosság előtt március óta nem mutatkozó Modzstaba Hámenei továbbra is életben van.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

×
×
×