Magyar Péter keményen utasította vissza Szijjártó Péter házalelnöki jelölését

Jelölés érkezett a Fidesz részéről Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnöki megbízatására.

Erre reagálva azonban Magyar Péter Tisza-elnök, leendő kormányfő a Facebookon posztolt: akadályt gördítenek a jelölés elé, új személy megnevezését várják a legnagyobb ellenzéki párttól.

„Előre jelzem, hogy a Tisza nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert. Várjuk a Fidesz új jelöltjét” – ez olvasható Magyar Péter posztjában.

Szijjártó Péter egyébként a korábbi közkeletű hazaárulózásra néhány napja a Telexnek adott interjúban reagált: kijelentette, soha nem követett el erre irányuló cselekményt és bántja, hogy a munkája ellenére ilyen rágalmak érték. Hozzátette, a Tisza-kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő, hogy hazaárulást követett el.