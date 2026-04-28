2026. április 28. kedd Valéria
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Luka Modric, a horvát válogatott tagja egy dohai sajtóértekezleten 2022. december 8-án. Horvátország december 9-én Brazília ellen játszik a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Luka Modrićot megoperálták Milánóban – hogy lesz ebből vb-részvétel?

Aggódnak az AC Milan hívei, s legalább annyira a horvátok: Luka Modrić kettős arccsonttörést szenvedett a hétvégi bajnoki mérkőzésen. Ilyen sérülés felépülési ideje általában hat-nyolc hét.

Az első, s a valós helyzetnél is ijesztőbb információk arról szóltak, hogy a horvát válogatott csapatkapitányának nem csupán az olasz klubidény hajráját kell kihagynia, de minden bizonnyal a világbajnokságot is.

Azóta kiderült, operációra van szükség. A veterán véletlenül összefejelt Manuel Locatellivel. Az orvosi vizsgálat megállapította, operációra van szükség, a bal arccsont összetett, többszörös törése miatt. A műtétet Dr. Luca Autelitano vezette csapat már el is végezte el a milánói La Madonnina Klinikán, Stefano Mazzoninak és Andrea Bulgheroninak, a Milan két orvosa jelenlétében.

„Modrić kiesése hatalmas veszteség a Milan számára a bajnokság hajrájában” – olvasható az olasz sajtóban – „Szinte soha nem láttuk őt ebben a szezonban a mérkőzés közben elhagyni a pályát, még akkor sem, amikor fáradt volt és a teste szenvedett. Ennek ellenére soha nem adta fel, így tudjuk, mekkora fájdalma lehetett.”

A nyáron a Real Madridtól érkezett, a 41. évében járó középpályás ebben a szezonban 36 alkalommal lépett pályára a Milan színeiben.

Modrić sérülése nagy csapás a horvát válogatott számára, noha az első világbajnoki mérkőzéséig még 50 nap hátra van. A mostani orvosi jóslatok szerint Modrić – védőmaszkban ugyan, de – ott lehet a világbajnokságon, más kérdés, hogy nagy valószínűséggel nem ugyanolyan formában, mint lett volna az arccsonttörés nélkül.

Zlatko Dalić szövetségi kapitány nincs könnyű helyzetben. A legjobb három játékosa közül Modrić és Joško Gvardiol sérült, utóbbi talán a jövő héten, hosszú, majdnem féléves kihagyás után elkezdhet játszani. Mateo Kovačić pedig csak éppen a napokban tért vissza.

Kezdőlap    Sport    Luka Modrićot megoperálták Milánóban – hogy lesz ebből vb-részvétel?

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is
Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás

King says UK and US partnership 'more important' than ever in US Congress address

