Luka Modrićot megoperálták Milánóban – hogy lesz ebből vb-részvétel?

Az első, s a valós helyzetnél is ijesztőbb információk arról szóltak, hogy a horvát válogatott csapatkapitányának nem csupán az olasz klubidény hajráját kell kihagynia, de minden bizonnyal a világbajnokságot is.

Azóta kiderült, operációra van szükség. A veterán véletlenül összefejelt Manuel Locatellivel. Az orvosi vizsgálat megállapította, operációra van szükség, a bal arccsont összetett, többszörös törése miatt. A műtétet Dr. Luca Autelitano vezette csapat már el is végezte el a milánói La Madonnina Klinikán, Stefano Mazzoninak és Andrea Bulgheroninak, a Milan két orvosa jelenlétében.

„Modrić kiesése hatalmas veszteség a Milan számára a bajnokság hajrájában” – olvasható az olasz sajtóban – „Szinte soha nem láttuk őt ebben a szezonban a mérkőzés közben elhagyni a pályát, még akkor sem, amikor fáradt volt és a teste szenvedett. Ennek ellenére soha nem adta fel, így tudjuk, mekkora fájdalma lehetett.”

A nyáron a Real Madridtól érkezett, a 41. évében járó középpályás ebben a szezonban 36 alkalommal lépett pályára a Milan színeiben.

Modrić sérülése nagy csapás a horvát válogatott számára, noha az első világbajnoki mérkőzéséig még 50 nap hátra van. A mostani orvosi jóslatok szerint Modrić – védőmaszkban ugyan, de – ott lehet a világbajnokságon, más kérdés, hogy nagy valószínűséggel nem ugyanolyan formában, mint lett volna az arccsonttörés nélkül.

Zlatko Dalić szövetségi kapitány nincs könnyű helyzetben. A legjobb három játékosa közül Modrić és Joško Gvardiol sérült, utóbbi talán a jövő héten, hosszú, majdnem féléves kihagyás után elkezdhet játszani. Mateo Kovačić pedig csak éppen a napokban tért vissza.