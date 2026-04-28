2026. április 28. kedd
Close-up of a Ukrainian pixelated camouflage uniform featuring the Ukrainian flag and coat of arms patch, symbolizing national identity and military service
Nyitókép: Artem Hvozdkov/Getty Images

Német kancellár: Ukrajnának lehet, le kell mondania egyes területeiről

Infostart

Friedrich Merz azt sem tartja reálisnak, hogy két éven belül az Unióhoz csatlakozzanak.

Friedrich Merz német kancellár hétfőn azt mondta, hogy Ukrajnának az EU-tagságért területei egy részéről esetlegesen le kellene mondania – írta meg a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Merz egy észak-rajna-vesztfáliai gimnáziumban tartott beszédben tette ezeket a megállapításokat. Mint fogalmazott, egy bizonyos ponton Ukrajna tűzszüneti megállapodást fog aláírni, egy bizonyos ponton pedig remélhetőleg békeszerződést Oroszországgal. Hozzátette, ekkor előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem lesz ukrán – írják a cikkben.

A kancellár úgy véli, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ehhez népszavazáson szeretne többséget szerezni, azt is el kell mondania a lakosságnak, hogy cserébe megnyílt előttük az út Európa felé. A cikkben emlékeztetnek, hogy az ukrán EU-csatlakozás folyamatát Orbán Viktor korábban akadályozta, választási veresége viszont új lendületet adhat a folyamatnak. Mint olvasható, jelenleg Ukrajna hivatalos tagjelölti státusszal rendelkezik.

Ugyanakkor Merz elmondta: Ukrajna háborúban álló országként nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, előbb szigorú feltételeket kell teljesítenie a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén. Mint fogalmazott, nem reális Zelenszkij elképzelése, miszerint 2027. január 1-jén csatlakoznának az Unióhoz, de 2028. január 1-je sem reális – írják a cikkben.

A német kancellár megfigyelői státuszt javasolt Ukrajna számára az uniós intézményekben. Elmondása szerint ez a javaslat széleskörű támogatást kapott az európai állam- és kormányfők múlt heti ciprusi csúcstalálkozóján. A Portfolio emlékeztet, hogy szintén múlt héten történt, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajna számára, ez egy 2027-ig nagyrészt elegendő összeget jelent. A tagállamok mindeközben megosztottak a csatlakozási tárgyalások ütemét illetően.

„Az emberiség legnagyobb tömeges ellenséggyilkolása zajlik” – megmutatta a háború kulissztitkait az ukránok magyar származású drónparancsnoka
Az ukrán hadsereg magyar származású drónparancsnoka, Robert Brovdi megmutatta a BBC tudósítójának a föld alatti titkos bázisuk egyes helyiségeit. Elárulta, hogy a dróncsapások 30 százalékának katonai élőerőt kell érnie, mint ahogy az is elvárás velük szemben, hogy több orosz katonával végezzenek havonta, mint amennyit bevonultatnak. Ez több mint 30 ezer embert jelent havonta.
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót, ahol ismét tűz ütött ki. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

A jó időben teljesen felborult az árampiac Magyarországon: volt hogy azért fizettek, hogy valaki átvegye az energiát

Egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén.

Trump and King meet in Oval Office after royals welcomed to White House with crowds and flypast

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

2026. április 28. 19:25
Dráma az orosz fővárosban: nyolcan vesztették életüket, sok a sérült
2026. április 28. 19:13
Szigorítás a németeknél – jöhet a részleges betegszabadság intézménye?
