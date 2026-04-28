Német kancellár: Ukrajnának lehet, le kell mondania egyes területeiről

Friedrich Merz német kancellár hétfőn azt mondta, hogy Ukrajnának az EU-tagságért területei egy részéről esetlegesen le kellene mondania – írta meg a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Merz egy észak-rajna-vesztfáliai gimnáziumban tartott beszédben tette ezeket a megállapításokat. Mint fogalmazott, egy bizonyos ponton Ukrajna tűzszüneti megállapodást fog aláírni, egy bizonyos ponton pedig remélhetőleg békeszerződést Oroszországgal. Hozzátette, ekkor előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem lesz ukrán – írják a cikkben.

A kancellár úgy véli, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ehhez népszavazáson szeretne többséget szerezni, azt is el kell mondania a lakosságnak, hogy cserébe megnyílt előttük az út Európa felé. A cikkben emlékeztetnek, hogy az ukrán EU-csatlakozás folyamatát Orbán Viktor korábban akadályozta, választási veresége viszont új lendületet adhat a folyamatnak. Mint olvasható, jelenleg Ukrajna hivatalos tagjelölti státusszal rendelkezik.

Ugyanakkor Merz elmondta: Ukrajna háborúban álló országként nem csatlakozhat az Európai Unióhoz, előbb szigorú feltételeket kell teljesítenie a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén. Mint fogalmazott, nem reális Zelenszkij elképzelése, miszerint 2027. január 1-jén csatlakoznának az Unióhoz, de 2028. január 1-je sem reális – írják a cikkben.

A német kancellár megfigyelői státuszt javasolt Ukrajna számára az uniós intézményekben. Elmondása szerint ez a javaslat széleskörű támogatást kapott az európai állam- és kormányfők múlt heti ciprusi csúcstalálkozóján. A Portfolio emlékeztet, hogy szintén múlt héten történt, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajna számára, ez egy 2027-ig nagyrészt elegendő összeget jelent. A tagállamok mindeközben megosztottak a csatlakozási tárgyalások ütemét illetően.