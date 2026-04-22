Lesújt a Google az egyik legidegesítőbb reklámtípusra

Nem tolerálja többé a Google azt a gyakorlatot, amikor a felhasználó, ha visszalépne egy weboldalról a keresőbe, a Vissza gomb megnyomásakor még váratlanul felugrik egy reklám – és csak többszöri visszaugrásra sikerül ténylegesen visszanavigálni a keresőfelületre – írja a Neowin híradása nyomán a hvg.hu.

A keresőóriás hamarosan keményen lecsap azokra a webhelyekre, ahol ezt alkalmazzák. A techcég közölte: ugrásszerű növekedést látnak ebben a módszerben, ezért rövidesen ezt is a rosszindulatú gyakorlatokról szóló irányelvük szerint fogják elbírálni.

A weboldalak üzemeltetőinek 2 hónap áll rendelkezésre, hogy felszámolják ezt a mechanizmust, és ha június 15-ig nem változtatnak, akkor a Google automatikusan hátrébb sorolja őket a találati listán – ami akár jelentős forgalomelterelést is okozhat. A szakportál kiemeli: ez a szigorítás jól illeszkedik a Google által az elmúlt években bevezetett, spamek elleni szabályok sorába.