2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Nyitókép: Pixabay

Lesújt a Google az egyik legidegesítőbb reklámtípusra

Infostart

A keresőóriás nem tűri tovább, ha egy weboldal ahelyett, hogy visszaengedné a felhasználót a keresőfelületre, hirdetésekkel bombázza és így próbálja marasztalni.

Nem tolerálja többé a Google azt a gyakorlatot, amikor a felhasználó, ha visszalépne egy weboldalról a keresőbe, a Vissza gomb megnyomásakor még váratlanul felugrik egy reklám – és csak többszöri visszaugrásra sikerül ténylegesen visszanavigálni a keresőfelületre – írja a Neowin híradása nyomán a hvg.hu.

A keresőóriás hamarosan keményen lecsap azokra a webhelyekre, ahol ezt alkalmazzák. A techcég közölte: ugrásszerű növekedést látnak ebben a módszerben, ezért rövidesen ezt is a rosszindulatú gyakorlatokról szóló irányelvük szerint fogják elbírálni.

A weboldalak üzemeltetőinek 2 hónap áll rendelkezésre, hogy felszámolják ezt a mechanizmust, és ha június 15-ig nem változtatnak, akkor a Google automatikusan hátrébb sorolja őket a találati listán – ami akár jelentős forgalomelterelést is okozhat. A szakportál kiemeli: ez a szigorítás jól illeszkedik a Google által az elmúlt években bevezetett, spamek elleni szabályok sorába.

weboldal

google

tiltás

marketing

hirdetés

felhasználó

erőszakosság

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Rekord számú nő a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Indulhat-e még Magyar Péter nevű ember választáson? – Gulyás Gergely védi a vasi győztest

A HUN-REN is bekopog ötleteivel Magyar Péterhez

Déli szomszédunkban már nagyon várják Magyar Pétert

Petíció indult Sulyok Tamás maradásáért, Orbán Viktor már aláírta

VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet. A fegyvernyugvás mindaddig érvényben marad, amíg Teherán be nem nyújtja javaslatát, és a tárgyalások le nem zárulnak.

Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni

Megnéztük, hogy a hamarosan felálló Tisza-kormány milyen konkrét ígéretekkel és reformtervekkel válaszol az oktatás jelenlegi hiányosságaira.

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

