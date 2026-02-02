ARÉNA - PODCASTOK
Punxsutawney Phil, a pennsylvaniai kisváros idõjós mormotája Punxsutawneyban 2020. február 2-án. Az 1887 óta tartó hagyomány szerint ha Phil február 2-án meglátja árnyékát, az azt jelenti, hogy még hat hétig tart a tél a térségben. Most nem sütött a nap, Phil nem látta meg az árnyékát, ezért korai tavaszban reménykedhetnek a környékbeliek.
Nyitókép: MTI/EPA/David Maxwell

Előbújt Phil, a világ leghíresebb mormotája, és most bosszankodhat Amerika

Infostart / MTI

Meglátta árnyékát hétfőn Phil, a világ leghíresebb mormotája a Pennsylvania állambeli Punxsutawney-ben rendezett mormotanapon, így eszerint még hathétnyi tél vár Észak-Amerikára.

A mormota „jóslatát” a város nevét viselő, 1899 óta működő mormotaklub ceremóniamestere jelentette be az izgatottan várakozó sokaság előtt.

Az érdeklődők a mínusz 17 Celsius-fok ellenére már napkelte előtt összegyűltek a mormota otthona előtt, a hangulatot pedig zenészek, tűzijáték és az egybegyűltek spontán táncmulatsága emelte tetőpontra.

Punxsutawney kisvárosban minden évben február 2-án – Gyertyaszentelő Boldogasszony katolikus ünnepnapján – pirkadatkor tartják a mormotanapot.

A turistacsalogató esemény német eredetű, a Németországban közkeletű néphit szerint ugyanis ha egy téli álmot alvó állat február 2-án meglátja az árnyékát, a tél további hat hétig tart majd. Amennyiben nem látja meg, a legendák szerint hamarabb jön a tavasz.

A hagyományt a Bill Murray és Andie MacDowell főszereplésével 1993-ban készült, Idétlen időkig című film tette világszerte ismertté.

