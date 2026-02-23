Jön fagy, jön 20 fokos tavasz is: folytatódik az időjárási tűzijáték

Hétfőn északnyugat felől csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd a nap második felétől újabb felhősödés kezdődik.

Több alkalommal fordulhat elő kisebb eső, zápor, legkisebb eséllyel délnyugaton.

Hétfőn a nap első felében átmenetileg csökken, majd újra növekszik a csapadékhajlam: északnyugat felől elszórtan fordulhat elő zápor, akár zivatar is. A nyugatias szél holnap nagyobb területen megélénkül, északon meg is erősödik.

Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +6 fok között alakul. A csúcshőmérséklet hétfőn általában 11 és 16 fok között alakul, ennél északkeleten lehet több fokkal hidegebb.