Egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok – a nap legfontosabb hírei

Magyarország blokkol minden Ukrajnának kedvező döntést az unióban mindaddig, amíg nem jön olaj a Barátság vezetéken – erősítette meg Orbán Viktor kormányfő az Országgyűlésben, a tavaszi ülésszak megnyitásakor. Közölte: a magyar kormány információi szerint a szállítás újraindításának nincs technikai akadálya. Az ellenzékiek azt hangoztatták, hogy a kormánynak többet kellene foglalkoznia az egyre romló gazdasági teljesítménnyel, a hazai gondokkal, mint Ukrajnával.

Nem született megállapodás az Oroszországgal szembeni 20. uniós szankciós csomagról – jelentette be a kül- és biztonságpolitikaért felelős uniós főképviselő Brüsszelben, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása után. Kaja Kallas elmondta, a magyar vétó nemcsak a szankciós csomagot, de a decemberben elfogadott, Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel végrehajtását is érinti.

Ukrán dróntámadás ért egy, a Barátság kőolajvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország területén – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat. Arról, hogy a becsapódás mekkora kárt okozott, a szolgálat illetékese nem beszélt.

Szlovákia leállította Ukrajna vészhelyzeti áramellátását, miután továbbra sem érkezik olaj a Barátság vezetéken. Robert Fico miniszterelnök közölte, ha Ukrajna segítséget fog kérni Szlovákiától az energiahálózat stabilizálásához, mától kezdve nem kap ilyen segítséget.

Az amerikai elnök különmegbízottja szerint nehézségek lassítják az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodást, de 3 héten belül újabb tárgyalási forduló jöhet, amely akár egy Zelenszkij–Putyin csúcstalálkozóhoz is elvezethet. Hozzátette: Donald Trump csak akkor venne részt ilyen találkozón, ha biztos benne, hogy valódi előrelépés várható.

Pénzügyi katasztrófa fenyegeti Ukrajnát, áprilisban már nem lesz miből fedezni a költségvetési kiadásokat – jelentette ki a törvényhozás pénzügyi bizottságának elnöke. Hetmancev sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadjon el több olyan adóügyi törvényjavaslatot, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió a további finanszírozás feltételéül szabott.

Márciusban egyszeri többletjuttatást kapnak a pedagógusok – közölte a köznevelési államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Maruzsa Zoltán a kormány korábbi vállalására hivatkozott, amely szerint abban állapodtak meg a tanárokkal, hogy a pedagógus átlagbér meg fogja haladni a diplomás átlagbér 80 százalékát.

Még ebben a hónapban 3 milliárd forintos szolgáltatóipar-fejlesztési programot indít a kormány a vidéki kisvállalkozások támogatására. A vállalkozások akár 10–50 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak.

A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti vasútvonal felújítása. A MÁV Csoport vezérigazgatója közölte: a kedvezőtlen időjárás miatti kényszerszünet nagy részét sikerült behozni. A vonatok a nőnapi hétvégétől válthatják fel a pótlóbuszokat.

Eddig több mint ötszáz pszichiáter írta alá a Magyar Orvosi Kamara nyilatkozatát, amellyel egyebek mellett azt követelik, hogy nevezzenek ki új főigazgatót a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére. Követelik azt is: erősítsék meg a budapesti pszichiátriai ellátórendszer szervezetét és infrastruktúráját.

A Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatása szerint a nyilvántartásba vett országgyűlési jelöltek már nem gyűjthetnek további ajánlásokat, de továbbra is toborozhatnak szimpatizánsokat, és gyűjthetnek kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat és aláírásokat.

Az emlékezés hiánya az áldozatok másodlagos megalázását jelenti, és egy társadalom erkölcsi állapotáról ad képet - jelentette ki a főpolgármester a romagyilkosságok évfordulója alkalmából rendezett Ne nyisd ki! című szabadtéri kiállítás megnyitóján a budapesti Városháza Parkban. A 2008-2009-ben elkövetett, több települést érintő támadássorozatban 6 roma ember vesztette életét.

Szerbiában 3 napos országos sztrájkba kezdtek az ügyvédek, miután a kormány nem reagált a jogszabályok visszavonását követelő felszólításukra. Tiltakozásul minden eljárást felfüggesztenek, kivéve a sürgős, joghátránnyal járó vagy kiskorúakat, illetve előzetes letartóztatottakat érintő ügyeket.

14 ezer munkavállalót érintő elbocsátást tervez a világ 3. legnagyobb autóipari beszállítója – írja a Bloomberg. A Magyarországon is jelenlévő német ZF Friedrichshafen a leépítést azzal indokolta, hogy több mint 13 milliárd eurónyi refinanszírozási kötelezettsége van 2030-ig.

Csehországban kinevezte környezetvédelmi miniszterré Igor Červený számítógépes szakembert az elnök. Ezzel teljessé vált az Andrej Babiš vezette új kormány.

Hollandiában 4 hónapnyi tárgyalás után letette az esküt az új kormány, amelyet Rob Jetten miniszterelnök vezet. A 38 éves politikus a liberális D66 színeiben tölti be a tisztséget.

Az Epstein-ügyben őrizetbe vették Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egykori legbefolyásosabb ideológusát, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövetét. A 72 éves politikust közhivatalnoki tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanúsítják.

Fél métert meghaladó havat és hurrikán erejű szelet hozott az Egyesült Államok északkeleti partvidékére a vasárnap érkezett téli ciklon. A ciklon egyes helyeken 60 centimétert meghaladó havat szállított a térségbe.