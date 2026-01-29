ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Nyíló hóvirág (Galanthus) a Zala vármegyei Nagybakónak közelében 2024. február 4-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Havazás közeleg, majd újra próbát tesz a tavasz

Infostart

A hétvégén még megfagyunk, majd hamarosan markáns fordulat történik az időjárásban. A havazás, havas eső után, kellemes, akár plusz 10 fokos enyhe időre készülhjetünk.

Egy fokozatosan gyengülő ciklon hatására borult, csapadékos időre készülhetünk, miközben észak felől hideg levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ami kisebb havazást okozhat - írja az Időkép.

Jelenleg egy lassan gyengülő ciklonális légörvény alakítja időjárásunkat, amely országszerte felhős, párás körülményeket okoz, miközben északi, északkeleti áramlással hideg levegő érkezik fölénk.

A HungaroMet számítása szerint csütörtökön késő estétől az északnyugati, magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás előfordulhat. Pénteken jellemzően eső valószínű, de a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás is előfordulhat.

A hétvége során a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is átalakul: az eső egyre többfelé havas esőbe, helyenként hóba megy át.

A hőmérséklet a hétvégén érezhetően visszaesik. Szombaton és vasárnap a délutáni maximumok már csak kevés helyen lépik át az 5 Celsius-fokot, az ország északi, északkeleti tájain pedig tartósan fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

20 fok különbség

Éjszakánként országszerte fagy várható, különösen vasárnap hajnalban és a jövő hét elején, amikor a derült, szélcsendes északi és északkeleti térségekben akár mínusz 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. A hétvégi lehűlés után azonban gyors enyhülés körvonalazódik: a jövő hét közepére ismét az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idő valószínű.

Vasárnaptól északkelet felől már megjelenhetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, hétfőn pedig az ország más részein is egyre többfelé kisüthet a nap, legalább átmenetileg. Szerdára a nappali csúcshőmérsékletek ismét elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 10 Celsius-fokot.

