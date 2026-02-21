ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 21. szombat
Tüntetők Venezuela zászlaját lengetik egy demonstráción.
Nyitókép: Pexels

Tényleg beindult a változás Venezuelában

Infostart / MTI

Ismét politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában, a 379 ember szabadon engedését Caracas szombatra virradóra, nem sokkal azt követően jelentette be, hogy a parlament jóváhagyta az amnesztiát a politikai foglyok számára.

Jorge Arreaza, a folyamatot felügyelő bizottság egyik tagja elmondta, a szóban forgó emberek várhatóan a nap folyamán, legkésőbb vasárnap reggel hagyhatják el a börtönt.

A politikai foglyok amnesztiájáról szóló törvényt - amely számos bebörtönzött aktivista és újságíró szabadon bocsátását eredményezheti - hét héttel azután hagyták jóvá, hogy egy amerikai katonai akcióban elfogták, és az Egyesült Államokba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint 600-an továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.

Tényleg beindult a változás Venezuelában

×