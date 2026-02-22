ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 22. vasárnap
Vivian Motzfeldt izlandi külügyminisztert (j) és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter nyilatkozik a sajtó képviselõinek Brüsszelben 2026. január 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

„Betegedik” a Grönland-vita: Trump egy nagy hajót küldene a szigethez

Infostart / MTI

Grönlandnak nincs szüksége célzott egészségügyi kezdeményezésre - jelentette ki vasárnap a dán védelmi miniszter, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy kórházhajót küld a dán autonóm területhez.

"A grönlandi lakosság megkapja a szükséges egészségügyi ellátást. Ezt vagy Grönlandon kapják meg, vagy ha speciális kezelésre van szükség, akkor Dániában. Tehát nem úgy tűnik, hogy Grönlandon különleges egészségügyi kezdeményezésre lenne szükség" - nyilatkozta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter a dán DR televíziónak.

Grönlandon, akárcsak Dániában, az egészségügyi ellátás ingyenes. Az óriási sarkvidéki szigeten öt regionális kórház működik, a fővárosi, nuuki kórház pedig az egész területről fogadja a betegeket.

A grönlandi helyi kormány február elején megállapodást írt alá Koppenhágával a grönlandi betegek dán kórházakban történő ellátásának javításáról.

Szombaton Donald Trump a Truth Social platformon azt írta, hogy "egy nagy kórházhajót küldenek Grönlandhoz, hogy gondoskodjanak a sok betegről, akik ott nem kapnak ellátást".

Az amerikai elnök jelezte, hogy a hajó kiküldését Jeff Landryvel, a decemberben kinevezett amerikai különmegbízottal együttműködve hajtják végre.

A DR tévé kérdésére Lund Poulsen miniszter azt válaszolta, nincs tudomása arról, hogy kórházhajó érkezne Grönlandhoz.

Nyitókép: Vivian Motzfeldt izlandi külügyminisztert (j) és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter nyilatkozik a sajtó képviselõinek Brüsszelben 2026. január 19-én.

