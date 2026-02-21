ARÉNA - PODCASTOK
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 21. szombat Eleonóra
Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón a városházán 2019. november 25-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Komoly pénzügyi „okosság” miatt vizsgálódnak a IX. kerületben

Infostart

Belső vizsgálat indult a IX. kerületi polgármesteri hivatalban, miután Szüts Korinna távozó jegyző egyik utolsó hivatali döntésével 14 köztisztviselő munkaviszonyát szüntette meg, akiknek összesen több mint 50 millió forint juttatást fizettek ki.

Az esetről a nepszava.hu ír a Kilences helyi hírportálra hivatkozva. A lap megfogalmazása alapján úgy tűnik, hogy a jegyző januárban jelentette be lemondását, munkaviszonya hivatalosan 2026. március 20-án szűnik meg. Január végén azonban felmondott 14 olyan szakembernek, akiket korábban ő hozott a hivatalba.

A távozó dolgozók a jogviszony megszüntetésekor összesen több mint 50 millió forintot kaptak (járulékokkal együtt).

Hivatali információk szerint a jegyző és a kerületvezetés kapcsolata megromlott. A konfliktus forrása a jelentős jutalmazások mellett az volt, hogy a jegyző minden döntést saját hatáskörben tartott, ami lassította az önkormányzat működését. A lap azt is megjegyzi, hogy a távozó jegyző egy fideszes önkormányzattól érkezett még 2024-ben.

Baranyi Krisztina polgármester az ügyet rendkívül szokatlannak nevezte. Jelenleg azt vizsgálják, hogy a tömeges felmondás és a milliós kifizetések „csupán” etikátlanok voltak-e, vagy felmerül a törvénysértés gyanúja is.

A megüresedett jegyzői pozícióra és a többi álláshelyre hamarosan nyilvános pályázatot írnak ki.

2026. február 21.
2026. február 21.
