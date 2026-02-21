ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat
Donald Trump amerikai elnök, miután aláírta a kábítószer-alapanyagként az Egyesült Államokba irányuló fentanil csempészetének megállítását célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2025. július 16-án.
Nyitókép: Aaron Schwartz

Lecsaptak az amerikaiak

Infostart / MTI

Újabb feltételezett drogcsempész hajóra mért csapást az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceán keleti régiójában, a műveletben hárman meghaltak - tájékoztatott az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

Az X-en közzétett bejelentés szerint a parancsnokság olyan hírszerzési adatok birtokába jutott, amelyek szerint a szóban forgó hajó kábítószert szállított.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak.

A fél év óta tartó támadásokban - amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is - hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.

