Lecsaptak az amerikaiak

Az X-en közzétett bejelentés szerint a parancsnokság olyan hírszerzési adatok birtokába jutott, amelyek szerint a szóban forgó hajó kábítószert szállított.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak.

A fél év óta tartó támadásokban - amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is - hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.