Terrorcselekmény Ukrajnában

A regionális ügyészség szerint a rendőröket éjfél után fél órával riasztották egy betörés miatt egy üzletbe a lengyel határ közelében, a fronttól távol eső város központjában. A járőr megérkezésekor robbanás hallatszott, majd egy második csapat érkezésekor újabb robbanás következett – közölte ugyanaz a forrás, amely egy 23 éves rendőrnő haláláról is beszámolt.

„Ez egyértelműen terrorcselekmény” – nyilatkozta Andrij Szadovij polgármester egy közösségi médiában közzétett videóban.

„Jelenleg tizenöt embert ápolnak, közülük néhányan nagyon súlyos állapotban vannak. Egy rendőrnő meghalt” – mondta.

A hatóságok által nyilvánosságra hozott fényképfelvételeken üzletek betört kirakatai voltak láthatók.