ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Terrorcselekmény Ukrajnában

Infostart / MTI

Szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legalább 15 embert megsebesítettek Lvivben, Ukrajna északnyugati részén, a polgármester szerint, aki "terrorcselekménynek" minősítette az esetet.

A regionális ügyészség szerint a rendőröket éjfél után fél órával riasztották egy betörés miatt egy üzletbe a lengyel határ közelében, a fronttól távol eső város központjában. A járőr megérkezésekor robbanás hallatszott, majd egy második csapat érkezésekor újabb robbanás következett – közölte ugyanaz a forrás, amely egy 23 éves rendőrnő haláláról is beszámolt.

„Ez egyértelműen terrorcselekmény” – nyilatkozta Andrij Szadovij polgármester egy közösségi médiában közzétett videóban.

„Jelenleg tizenöt embert ápolnak, közülük néhányan nagyon súlyos állapotban vannak. Egy rendőrnő meghalt” – mondta.

A hatóságok által nyilvánosságra hozott fényképfelvételeken üzletek betört kirakatai voltak láthatók.

Kezdőlap    Külföld    Terrorcselekmény Ukrajnában

ukrajna

robbanások

lviv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
 

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor a választásról üzent, Magyar Péter is megszólalt

Megint lesz német lista a választáson

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nemzetközi energetikai csúcsot rendeznek Tokióban, nagy a tét az oroszoknak is

Nemzetközi energetikai csúcsot rendeznek Tokióban, nagy a tét az oroszoknak is

Az Egyesült Államok Nemzeti Energiadominancia Tanácsa Japánnal közösen rendezi meg az első indo-csendes-óceáni energiabiztonsági miniszteri és üzleti fórumot Tokióban – jelentette be az amerikai nagykövetség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnapi futballdömping: komoly meccsek sora vár a szurkolókra

Vasárnapi futballdömping: komoly meccsek sora vár a szurkolókra

A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

Iran students stage first large anti-government protests since deadly crackdown

The student protesters honoured thousands of those killed when nationwide mass protests were put down last month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 08:00
Gerilla-tengeralattjárókkal fenyegeti Irán az amerikai flottát
2026. február 22. 06:55
Elkezdődött az összeomlás Ukrajnában, alig születik gyerek
×
×