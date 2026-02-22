Elpusztultak a tigrisek, kiakadtak az állatvédők

A Csiangmaj tartományi állattenyésztési hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kimutatták a nagyon ragályos szopornyicavírus, valamint a légzőrendszert támadó baktériumok jelenlétét a megbetegedett állatokban.

„Egy tigris esetében nehezebb észrevenni, hogy megbetegedett, mint például a házi macskáknál vagy a kutyáknál.

Mire rájöttünk, hogy betegek, már késő volt"

- mondta el újságíróknak Szomcsuan Ratanamungklanon, a hivatal igazgatója.

A nagymacskák a Tiger Kingdom nevű magán vadasparkhoz tartoztak, ahol a park weboldala szerint a turisták "megérinthetik, simogathatják és közeli fotókat is készíthetnek a tigrisekről".

„Ezek a tigrisek úgy haltak meg, ahogyan éltek: nyomorban, fogságban és félelemben" - hívta fel a figyelmet a PETA Ázsia elnevezésű állatvédő szervezet. Hozzátette, hogy ha a turisták nem látogatnák ezeket a vadasparkokat, gyorsan gazdaságilag fenntarthatatlanná válnának, és az ehhez hasonló tragédiák lényegesen ritkábbak lennének.