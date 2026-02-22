ARÉNA - PODCASTOK
Középiskolásoknak tartottak hadijátékot a Balatonnál.
Nyitókép: Fotó: honvedelem.hu

Haditorna a Balatonnál

Infostart

Katonás fegyelemmel és pörgős feladatokkal rajtolt el az I. Zánkai Haditorna a hét elején. A Zánkai Erzsébet-tábor területén működő Haditechnikai Parkban a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikumának 195 kadétja mérte össze erejét és ügyességét.

A hat szakaszra osztott „Szent-Györgyi század” tagjainak nem volt idejük unatkozni: a szervezők olyan feladatsort állítottak össze, amely a fizikai állóképességet és a szellemi felkészültséget is próbára tette - írja a honvedelem.hu.

A faladatok során a kadétok kipróbálhatták a Gripen-szimulátort, és bepillantást nyertek a modern haditechnikai eszközök világába is.

A verseny egyik legnehezebb része a tereptani feladat volt. A csapatoknak egy 3500 méteres menetgyakorlat során, meghatározott pontokat érintve kellett különböző képeket összegyűjteniük az Erzsébet-tábor területén. Horváth Gábor, a park igazgatója szerint a visszajelzések alapján a diákok kifejezetten élvezték a komplex kihívásokat.

Az Alfa szakasz vitte el a pálmát.

A szoros küzdelemből végül az Alfa szakasz került ki győztesen, megelőzve a második helyezett Foxtrot és a harmadik Echo egységet.

„Negyedik évben már rutinosnak számítunk az ilyen versenyeken. Szervezetten hajtottuk végre a feladatokat, mi voltunk a legjobbak tereptanban, és végül ez hozta el nekünk a sikert” – értékelte a teljesítményt Józsa Zalán, a győztes szakasz parancsnoka.

